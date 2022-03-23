COLLAR新歌MV大sell青春傻更更 Day狂食漢堡成焦點

COLLAR新歌《Never-never Land》MV今日出爐！官方表示因為技術問題，令MV較原定時間遲10分鐘才播出。今次MV有別於第一首歌曲《Call My Name！》大sell舞姿，反而讓眾成員各自發揮，索性寓工作於娛樂，盡顯真本性，大晒青春。

為配合發夢主題，MV有不少各成員發呆的畫面，她們做出不同趣怪表情及動作。向來愛整古造怪的Ivy So，在MV繼續發揮其搞笑特色；而Marf亦擺脫以往cool爆形像，在MV與其他成員擺出搞笑甫士及趣怪表情，並與So Ching一齊用頭撼氣球；Gao更拖住載有Marf的木頭車不停轉圈。有「吃貨」之稱的Day在MV更是開懷大吃，不但偷食糖果，並與Candy一齊搶食漢堡，。芯駖與Winka大玩水晶球和塔羅牌，凸顯了她們愛思考、探索的個性，而芯駖的頭髮就被多個氣球綁起，她又擺動雙手作狀飛起，畫面十分惹笑。