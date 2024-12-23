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娛樂
2024-12-23 13:30:00

COLLAR校服look壓軸校園巡演超親民 Ivy So憶女校生活好感觸

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COLLAR為「我在校園狂歌亂舞」的巡演壓軸登場。

COLLAR為「我在校園狂歌亂舞」的巡演壓軸登場。

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COLLAR早前聯同叱咤903 DJ 朱薰走訪梁式芝書院，為「我在校園狂歌亂舞」的巡演壓軸登場，7位成員以校服造型驚喜登場，大受歡迎，當聽到同學們想與COLLAR狂歌亂舞，Ivy蘇雅琳及Day許軼即刻走到台下與同學們擊掌及抱抱，突如其來的窩心舉動令同學們深受感動。

COLLAR以校服look為「我在校園狂歌亂舞」的巡演壓軸登場。 COLLAR大讚舞蹈學會的演出精彩，與各成員合照。

今次重返校園令Ivy蘇雅琳十分感觸：「我好鍾意校園表演，因為好近距離、貼地、直接，其他場地未必做到呢種氣氛。而我本身讀女校，中學小息時會喺班房同同學一齊唱Dear Jane嘅歌、喺操場跳Big Bang嘅舞。今次轉換成表演者嘅身份返去熟悉嘅女校，令我再次有種Dream comes true嘅感覺。」

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女校出身的Ivy So憶起當年的校園生活。 Marf和Day走到台下與同學近距離接觸，非常親民。 芯駖和Gao走到台下與同學近距離接觸，非常親民。

為迎接COLLAR到訪，13位流行舞蹈學會成員將《Back In The Game》重新編舞，在原唱者COLLAR前落力演出，隊形十足，獲COLLAR大讚表演出色，更即席分享跳舞心得。隨後，COLLAR聯同現場逾130位女同學一齊大合唱《Chosen Family》，並再次走到台下與學生近距離互動，掀起全場熾熱氣氛。

COLLAR成員與同學大合照。 COLLAR成員與同學大合照。

Marf邱彥筒十分享受女同學的演出：「介紹佢哋出場嘅時候，我已經超期待13個人可以點樣跳《Back In The Game》，佢哋仲加入咗Canon（輪跳），剛柔並重，好型、好好睇！」。Sumling李芯駖更因同學們的精彩表演而加添力量：「同學仔嘅演出好有驚喜！冇諗過佢哋會重新編排我哋嘅歌，而且仲自己創作舞步。佢哋又因考試而只得好短嘅時間排練，但喺台上仍然充滿自信、舞步一致。見到佢哋充滿自信嘅表現，即刻帶咗好多力量畀我哋，好多謝同學仔嘅精彩演出。」

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