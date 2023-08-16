COLLAR水著look有得睇 唔怕跟Lolly Talk比較 芯駖盼合作擦出火花(有片)

COLLAR成員許軼(Day)、陳泳伽(Winka)、沈貞巧(Gao)及李芯駖今日(16日)到尖沙咀出席運動品牌活動，四女表示日常都有做運動的習慣。提到她們的綜藝節目《全日制COLLAR學院》，播出她們的水著部份，Gao稱當時因為染了紅色頭髮，落水之後搞到甩色，連毛巾都染紅，四女坦言大家落水之後走晒樣，完全沒有理會儀容，直言她們也很期待這集出街。

Day近日在IG分享與朋友一齊跳《idc》，問到她們會否考慮叫fans一齊接受《idc》跳舞挑戰，再選出最好的那位給予福利。四女表示可以考慮，並稱可安排得獎者跟COLLAR工作一天。