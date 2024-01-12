熱門搜尋:
萬千星輝頒獎典禮2023 流感 農曆新年2024 觀塘車禍 深圳Costco 輕鐵 綠置居2023 妳不是她 日本地震 姜濤 薈鳴 山姆超市 MIRROR 恒生指數 李家超 日圓匯率 御半山 明愛專上學院 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 垃圾徵費 炎明熹
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-01-12 18:52:03

COLLAR演唱會不排除加場 將請So Ching睇騷：最緊要睇佢意願(有片)

分享：
COLLAR舉行《COLLAR 2周年生日會》，與fans慶祝成軍兩年的大日子。(陳奕釗攝)

COLLAR舉行《COLLAR 2周年生日會》，與fans慶祝成軍兩年的大日子。(陳奕釗攝)

COLLAR今日於兩年前宣布成軍的尖沙咀，舉行《COLLAR 2周年生日會》與fans玩遊戲、合照和簽名，，各人分享成軍兩年的感受。同時宣布將於322-24日在九展Star Hall舉行首個演唱會《COLLAR CRUSH LIVE 2024》，以及籌備首張實體EP。

COLLAR現身海港城慶祝成軍兩周年，宣布3月假Star Hall舉行三場演唱會。 COLLAR宣布舉行首次演唱會，3月將於Star Hall開騷三場。 (陳奕釗攝) COLLAR慶祝成軍兩周年，於尖沙咀商場舉行生日會及簽名會。 (陳奕釗攝) COLLAR慶祝成軍兩周年，於尖沙咀商場舉行生日會及簽名會。 (陳奕釗攝) COLLAR慶祝成軍兩周年，於尖沙咀商場舉行生日會及簽名會。 (陳奕釗攝) COLLAR宣布舉行首次演唱會，3月將於Star Hall開騷三場。 (陳奕釗攝)

COLLAR受訪時表現興奮，「一直都在說想搞演唱會，現在終於都要來了，所以是釋懷、開心、興奮和期待。」Marf(邱彥筒)在台上曾表示要跳火圈，問到是否實行時，她笑言，「我會要求一下，現在要整一個意見箱。」暫時公布舉行3場，fans最關注是會否加場，芯駖問道，「希望多開幾場，如果反應熱烈，我們加場，好嗎？」至於目標能開多少場？她們笑言，「無止境，我們可以長做長有，每個星期六、日都可以出一場，做埋巡迴！」她們表示將會推出COLLAR新團歌，但各成員不會在開騷前趕出solo，一切以團體為重，小組演出則仍在構思中。

COLLAR慶祝成軍兩周年，於尖沙咀商場舉行生日會及簽名會。 (陳奕釗攝) COLLAR慶祝成軍兩周年，於尖沙咀商場舉行生日會及簽名會。 (陳奕釗攝) COLLAR慶祝成軍兩周年，於尖沙咀商場舉行生日會及簽名會。 (陳奕釗攝) COLLAR慶祝成軍兩周年，於尖沙咀商場舉行生日會及簽名會。 (陳奕釗攝) COLLAR慶祝成軍兩周年，於尖沙咀商場舉行生日會及簽名會。 (陳奕釗攝) COLLAR慶祝成軍兩周年，於尖沙咀商場舉行生日會及簽名會。 (陳奕釗攝) COLLAR慶祝成軍兩周年，於尖沙咀商場舉行生日會及簽名會。 (陳奕釗攝)

演唱會「CRUSH」為名，意旨無論遇上任何衝擊，都會迎難而上。海報上各人在「炒車」推中，迎風屹立，原來各人在早前最凍的日子，抵冷拍攝，芯駖表示，「我哋用咗好多心機時間去影，化妝師又好精心打造我哋嘅造型，雖然淨係影咗一張相，但係都影咗兩三個鐘。」她們表示稍後會陸續減少工作，全力籌備演唱會，但就不會完全閉關，同時亦會調節飲食作息習慣，務求以最健康的狀態開show。

問到可會邀請已退團的So Ching(蘇芷晴)觀看時，她們一致表示：「會呀！」芯駖和Gao(沈貞巧)補充說，「希望所有表演都會邀請佢嚟睇，但係都要睇佢時間，最緊要睇佢意願。」再問到首張EP會否收錄So Ching退團前的團歌？她們表示，EP全部以演唱會後的新歌為主。

對於有粉絲投訴今日活動安排倉卒，導致他們趕不及請假，又要通宵輪候派籌， Gao回應，「辛苦晒大家，會吸取啲次經驗，將來會安排得好啲，因為知道大家辛苦咁凍，又排隊繼續去支持我哋。」Marf則表示：「我哋都學習緊，有咁多咁大型嘅活動，我哋要啲時間去安排，無論我哋AM定係我哋公司都係，好辛苦大家依舊都係咁支持我哋。」她們表示已積極為fans向公司爭取更多公開發售的門票。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受