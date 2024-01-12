COLLAR演唱會不排除加場 將請So Ching睇騷：最緊要睇佢意願(有片)

COLLAR受訪時表現興奮，「一直都在說想搞演唱會，現在終於都要來了，所以是釋懷、開心、興奮和期待。」Marf(邱彥筒)在台上曾表示要跳火圈，問到是否實行時，她笑言，「我會要求一下，現在要整一個意見箱。」暫時公布舉行3場，fans最關注是會否加場，芯駖問道，「希望多開幾場，如果反應熱烈，我們加場，好嗎？」至於目標能開多少場？她們笑言，「無止境，我們可以長做長有，每個星期六、日都可以出一場，做埋巡迴！」她們表示將會推出COLLAR新團歌，但各成員不會在開騷前趕出solo，一切以團體為重，小組演出則仍在構思中。

演唱會「CRUSH」為名，意旨無論遇上任何衝擊，都會迎難而上。海報上各人在「炒車」推中，迎風屹立，原來各人在早前最凍的日子，抵冷拍攝，芯駖表示，「我哋用咗好多心機時間去影，化妝師又好精心打造我哋嘅造型，雖然淨係影咗一張相，但係都影咗兩三個鐘。」她們表示稍後會陸續減少工作，全力籌備演唱會，但就不會完全閉關，同時亦會調節飲食作息習慣，務求以最健康的狀態開show。

問到可會邀請已退團的So Ching(蘇芷晴)觀看時，她們一致表示：「會呀！」芯駖和Gao(沈貞巧)補充說，「希望所有表演都會邀請佢嚟睇，但係都要睇佢時間，最緊要睇佢意願。」再問到首張EP會否收錄So Ching退團前的團歌？她們表示，EP全部以演唱會後的新歌為主。