COLLAR演唱會2024｜COLLAR處女個唱開鑼 Day性感獨唱 各成員唱功進步

COLLAR一連三場《COLLAR CRUSH LIVE 2024》演唱會於今日(22日)在九展開鑼,大批男粉絲聚集會場。《全民造星IV》導師許廷鏗一早入場為COLLAR打氣,另外少爺占、森美、Fatboy肥仔及Sica等到場支持。

COLLAR以新歌《Back in the Game》、《Atypical》及《Call My Name!》揭開序幕,尤其唱出道作《Call My Name!》時,全場企起身大叫,氣氛high爆。