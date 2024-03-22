COLLAR演唱會2024｜COLLAR處女個唱開鑼 Day性感獨唱 各成員唱功進步

之後由Ivy So及Candy以甜蜜打扮登場，唱出Sica的《天氣之女》。Marf、Winka及Day三人唱出屬於Marf的《fOoL##》；芯駖及Gao則以型格姿態出場演繹《伸縮自如的愛》，該環節最特別的是加插了二人跳舞solo，Gao更夥拍男友一齊跳Locking，最後動作甚至有男友抬起Gao，非常精彩。芯駖則向後拗腰起身，全場立即大叫！

各成員solo唱功進步

COLLAR唱到《Never-never Land》時，可能因之前跳唱《Gotta Go！》太興奮，各成員稍有失準，但並不嚴重，而Ivy So則出現甩咀和𦧲脷情況，她一度擺出搞笑表情。接著有個別solo環節，Marf獨唱方皓玟的《假使世界原來不像你預期》，表現不俗；而Day就以性感see through白色歌衫登埸，獨唱《無以名狀的痛》；芯駖唱出《好時辰》，雖偶有失準但很快修正；Candy則唱出隊友Winka的《說好的未來》，唱功平穩；Winka就演繹個人作品《平凡的我重生》。Ivy So則唱出《Tomorrow》，她的唱功大為進步。

之後Gao登場，先唱出半首《The Bright Side》，雖然她一直被外界視為唱功普通，但今次演唱會所見大有進步，相信她下了不少苦功。眾成員一齊合唱完成《The Bright Side》，由於此曲屬COLLAR暫停一段時間之後，與So Ching再合體的派台作品，因此她們亦唱得非常有感情，可惜的是So Ching已經退團。及後她們換上性感裝束，一口氣唱出《Speak Love》，《未知》及《//Undecided//》。回到後台換上火焰外套後，再唱出《*-Silencio...Shh》及《分手是常識吧》。之後她們脫下耳機，表示要聽下現場聲浪，並逐一叫自己FC的名字，再合唱《idc》及《OFF/ON》，把全場氣氛推至高峰。