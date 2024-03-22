COLLAR演唱會2024｜COLLAR處女騷全紀錄！開鑼首唱新團歌《Chosen Family》 Day性感演繹各成員唱功進步

Collar首個演唱會《COLLAR Crush Live 2024》開鑼。(林俊源攝)

COLLAR一連三場《COLLAR CRUSH LIVE 2024》演唱會於今日(22日)在九展開鑼，大批男粉絲聚集會場。《全民造星IV》導師許廷鏗一早入場為COLLAR打氣，另外少爺占、森美、Fatboy肥仔及Sica等到場支持。 COLLAR以新歌《Back in the Game》、《Atypical》及《Call My Name！》揭開序幕，尤其唱出道作《Call My Name！》時，全場企起身大叫，氣氛high爆。

Gao與男友合作 之後由Ivy So及Candy以甜蜜打扮登場，唱出Sica的《天氣之女》。Marf、Winka及Day三人唱出屬於Marf的《fOoL##》；芯駖及Gao則以型格姿態出場演繹《伸縮自如的愛》，該環節最特別的是加插了二人跳舞solo，Gao更夥拍男友一齊跳Locking，最後動作甚至有男友抬起Gao，非常精彩。芯駖則向後拗腰起身，全場立即大叫！

各成員solo唱功進步 COLLAR唱到《Never-never Land》時，可能因之前跳唱《Gotta Go！》太興奮，各成員稍有失準，但並不嚴重，而Ivy So則出現甩咀和𦧲脷情況，她一度擺出搞笑表情。接著有個別solo環節，Marf獨唱方皓玟的《假使世界原來不像你預期》，表現不俗；而Day就以性感see through白色歌衫登埸，獨唱《無以名狀的痛》；芯駖唱出《好時辰》，雖偶有失準但很快修正；Candy則唱出隊友Winka的《說好的未來》，唱功平穩；Winka就演繹個人作品《平凡的我重生》。Ivy So則唱出《Tomorrow》，她的唱功大為進步。 唱《The Bright Side》特別有感情 之後Gao登場唱出半首《The Bright Side》，雖然她一直被外界視為唱功普通，但今次演唱會所見大有進步，相信她下了不少苦功。眾成員一齊合唱完成《The Bright Side》，由於此曲屬COLLAR暫停一段時間之後，與So Ching再合體的派台作品，因此她們亦唱得非常有感情，可惜的是So Ching已經退團。

性感登場 及後她們換上性感裝束，同時也在台上擺多嫵媚動作，並一口氣唱出《Speak Love》，《未知》及《//Undecided//》。回到後台換上火焰外套後，再唱出《*-Silencio...Shh》及《分手是常識吧》。之後她們脫下耳機，表示要聽下現場聲浪，並逐一叫自己FC的名字，再合唱《idc》及《OFF/ON》，把全場氣氛推至高峰。

大唱串燒廣東金曲 COLLAR換上橙色主題的歌衫，之後一口唱出經典廣東歌，如《一人之境》、《愛是最大權利》，當中包括Candy造星時期表演過的《紅綠燈》。 Candy完騷即考試 之後進入talk的環節，Gao表示COLLAR很緊張今次個唱，Winka表示彩排時不停跟自己洗腦是機械人，不能淚崩。之後Gao大爆Candy因為25日要考試，所以邊溫書邊彩排。Marf多謝fans一直的支持及陪伴，感覺非常不真實，Winka續說因為開騷計劃已講了兩年，如今終於成真，加上機會不是經常有，不知下次開騷是何時。她自言跳舞不叻，但自己反而更加珍惜與COLLAR一起練舞的日子。Gao又借機會代表全團多謝家人的支持。

首唱新團歌《Chosen Family》 芯駖表示COLLAR經歷了很多，最後7個人站在台上表演，自己特別想多謝Winka教唱歌，因為自知唱歌很緊張，並謂「我哋係注定嘅屋企人，大家一齊走下去。」 當演唱會進入尾聲，COLLAR公開最新歌曲《Chosen Family》，唱畢後卻隨即說再見，令現場觀眾為之愕然，之後她們又表示不捨得，再著工作人員幫她們影合照，拍攝完畢後，她們步回後台，首場演唱會亦以《Chosen Family》劃上句號。