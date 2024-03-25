COLLAR演唱會2024｜Day婉轉回應稱沒再跟Nathan了解 Marf承認與Locker拍拖

COLLAR一連三場《Candy Crush Live 2024》昨晚在九展圓滿結束，由於COLLAR開騷前，先爆出邱彥筒(Marf)與Locker拍拖、許軼(Day)被人撞破跟魏念恩(Nathan)外遊拍拖，還有王家晴(Candy)涉買fans一事。大會要求所有傳媒在完騷後移師到ViuTV的樓層一次過回應。然而，當Day被記者追問時，要在旁的隊友插咀為她解畫。

隊友為Day解圍 當Day被問到跟Nathan的戀情時，她直認心情大受影響。至於是否報道之後，才跟Nathan分手，她表示︰「之前同經理人講咗Story，係有認識，但冇繼續一齊。(係有想過定點？)係有認真了解過。依家係單身？係朋友。」提到Nathan入院，她表示有關心及擔心對方。此時，芯駖、Gao及Marf即表示她們也有擔心，身邊認識Nathan的朋友都很著緊。當再追問Day是否很擔心Nathan，她表示作為朋友，見到對方發生事都很擔心。

Winka否認介紹Nathan俾Day 問到何時跟Nathan了解，Day說大家到場看《全民造星V》時才認識，芯駖再幫口解釋：「有很多朋友參加《造星V》，很多朋友問意見，大家都認識了很多朋友。」至於是否透過Winka介紹，Winka表示完全不關自己事，跟對方拍完MV之後便沒有再聯絡。之後她們又拿出假髮，嘗試拉開話題。 當追問Day會否因為Nathan的負面新聞，而影響到她對其印象時，她說︰「我認識佢嘅時候，其實已經發生咗，然後都冇話特別影響啲咩嘅，大家都係朋友囉……」問到為何不再發展，在旁的成員又再幫Day解圍：「是私隱」，Day就自言熱愛工作。至於公司可有給予壓力，Day表示沒有，只是認識朋友，芯駖等再次幫Day拉開話題。