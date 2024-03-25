COLLAR演唱會2024｜Gao受訪再度落淚 有邀請So Ching睇騷 芯駖爆阿媽唔知自己入行

COLLAR一連三場《COLLAR CRUSH LIVE 2024》演唱會完滿結束，完騷之後7位成員接受訪問，坦言不捨得，希望下次開騷可以開多幾場。Gao(沈貞巧)再度爆喊，稱今次演出可以展現到各成員不同面向，認為整體表現有80分，她指首場因為太緊張，有不少甩漏。
提到個人solo環節，芯駖稱是大家要求︰「都出道咗兩年，係時候都要試吓，一路練一路練，緊張到震晒。」Ivy So談及自己solo表現︰「我其實係好需要其他人嘅肯定，我見到其他隊友唱得咁好，我覺得我要更加努力，希望大家滿意我表現。」
有邀請So Ching睇騷
她們又提到各成員都有不同傷患在身，進行各式各樣的治療。問到知不知道李嘉欣及謝安琪入場，她們表示不知道，當見到她們及AK等人入場，大感驚喜。問到有沒有邀請So Ching時，Marf說：「經理人有邀請佢，其實我哋都有問佢會唔會想睇，但好似係佢schedule唔得，但我哋都有send返直播link畀佢。相信佢都有同其他創作人一樣有睇！」
Gao稱過去的團歌因應對方離開而重新編排，當她提到身邊有很多不同人幫助COLLAR時，感動落淚，因為很多人都看著COLLAR成長、蛻變，工作人員很照顧她們，很感恩有他們在旁支持她們。
芯駖阿媽唔知囡囡入行
芯駖在台上透露媽媽不知道自己入行，她解釋直至發現《法與情》播出，媽媽才知道女兒是明星，更日日追看。她說︰「佢一直以為我係教跳舞，佢經常叫我快啲搵個男人嫁咗佢，我唔想屋企人擔心，一路都想穩定先同佢講，我都唔敢望佢，一望佢就想喊。」
Candy成為大喊包，她說︰「我喺排練過程都會幻想企上台見到好多fans，有時排排吓舞會眼濕，可以帶到辛苦準備嘅嘢俾大家睇，係好感動。我自己講過，好想嫲嫲見到喺台上嘅我，佢有嚟我好開心。」她又提到完騷之後便要考試，完結後還要出席下午的CHILL CLUB記者會。