COLLAR澳門演唱會新加跳唱環節 7位成員輪流送驚喜

COLLAR將到澳門舉行《COLLAR CRUSH LIVE 2024 - MACAO》演唱會。

COLLAR將於今個星期日（15日)到澳門舉行《COLLAR CRUSH LIVE 2024 - MACAO》演唱會，也是COLLAR首個衝出香港舉辦的演唱會。距離澳門開騷日子愈來愈迫近，COLLAR排練進展也如火如荼，早前更出席WESTK音樂節活動首唱新歌《HOME RUN》，為澳門演唱會預演。

新歌《HOME RUN》是澳門演唱會重點外，問到澳門專屬環節，會否加入新專輯《𝐔𝐧𝐢𝐭 𝟏𝟐𝟎𝟏》內其他歌曲，Candy (王家晴)說：「10月底時我哋出咗《HOME RUN》外，仲有《Road Trip》丶《SSS》丶《Call Back In 20》丶及《AFK???》5首歌，我哋每一首都好鍾意，新歌冇理由只唱一首嘅，大家到時入場必定冇驚喜！」而網傳澳門演唱會將有一環節加入solo，Winka (陳泳伽)就先賣關子，笑說：「澳門演唱會會同香港有唔一樣嘅地方，好似歌衫都會俾到大家新鮮感。」

為了星期日的演出，COLLAR已閉關排練，而每次排到倦，COLLAR 7位成員就會互相打氣，好像早前排練休息時，Candy (王家晴)聽到Gao (沈巧貞) 說到喜歡一隻錶，即時以手機網購到帶到現場，在Gao排到倦時送上以作鼓勵，令Gao又意外又開心，同時7位成員又會輪流為大家準備食物，完美展示了COLLAR女團團魂。



