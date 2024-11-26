COLLAR澳門開騷期待大合唱《Chosen Family》 門票11．28開售

COLLAR將於12月15日(星期日)假澳門的倫敦人綜藝館 (The Londoner Arena)舉行，舉行首個《COLLAR CRUSH LIVE 2024 - MACAO》澳門演唱會！是次COLLAR澳門站演唱會，歌迷反應熱烈率先報捷，信用卡優先購訂票已經宣告爆滿，公開發售日期將在11月28日。門票共分三種，分別為HKD$1,288 / $888 / $588。

為了迎接澳門演唱會，COLLAR已積極為演出備戰，隊長Gao (沈巧貞) 表示這次是她們首個在香港以外舉行的演唱會，心情難免緊張和興奮，期望澳門粉絲可以透過演唱會感受到COLLAR的活力。「畢竟以往觀眾都是透過螢光幕看我們COLLAR的表演，而今次我們終於可以親身來到澳門，跟當地粉絲見面，實在非常難得，所以所有團員一定會用上200%的力量，務求當晚帶給觀眾一個難忘的演出。」 對於12月的澳門場，會否跟今年3月在香港舉行的《COLLAR CRUSH LIVE 2024》表演上有所不同？Candy (王家晴)坦言澳門場將會有它的專屬歌單。「我們會挑選部份新的歌曲放入演唱會，至於是哪一些歌曲？我諗暫時要賣個關子呢！」

距離澳門開騷日子愈來愈迫近，成員們雖然各有各忙，但排練的進展如火如荼Winka (陳泳伽)笑言相距開騷的日子不夠一個月時間，基本上每天各人都在爭取排練的機會，務求有最佳的表現。「雖然今年3月在香港做過《CRUSH》的LIVE，不過來到澳門場將會加入很多新點子，而且舞台設計都會不同，所以COLLAR在排練時更加謹慎。「我們會努力演出，因為實在好期待見到澳門的觀眾，亦相信當晚會有來自香港的粉絲到來支持。希望演出會有驚喜俾大家，同時大家會enjoy這個騷。」 作為首個海外演出，Ivy (蘇雅琳)認為其實排練不算最辛苦，大概對上次演出已有一家程度的認識及熟練度，但由於舞台有改動，同時亦有新的item環節加入，她們需要重新再適應新的走位部份。Ivy又透露最辛苦反而是當下有半隊成員正在抱恙中，就算排練都需要戴上口罩，感覺就好似「蒙面超人」一樣，預計真正演出時，將會考驗她們的「肺容量」。另外，COLLAR亦一致認為，澳門場舉行在即，極期待當晚可以全場大合唱《Chosen Family》，預計將會是全晚最感動的一幕，她們必定會感動到喊呢！