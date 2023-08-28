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娛樂
2023-08-28 15:52:02

COLLAR現身美戰活動 Ivy So漏口風為新歌排舞Candy節目爆喊因太耐冇見Gao芯駖

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Candy及Ivy So今日到又一城出席美少女戰士pop up store活動。

COLLAR的蘇雅琳(Ivy So)及王家晴(Candy)今日(28)到又一城出席美少女戰士活動，吸引近百fans到場。Ivy So表示小時候很想買美戰的變身棒及精品，但全被媽媽拒絕，如今大人個女可以有錢買。Candy覺得自己似卡通角色中的Sailor Venus，因為同樣愛運動及表演。

Ivy So@COLLAR及Candy@COLLAR

Candy今早6時才收工，只休息了1小時又再工作。

Ivy So隨時發布峇里泳照

提到Ivy So剛去峇里島旅行，她稱比起行街購物，個人較愛體驗，喜歡自然風光，很開心可以玩越野車、看流星及火山。她稱原本旅程開始時，想忍口少吃東西，但因為當地物價太平，最後決定放棄。問到會否稍後公開在峇里島的泳照，她稱要看看大家想不想看。問到她在《全日制COLLAR學院出現走光的環節，她表示只是剪裁問題。

Candy掛念Gao及芯駖

Candy稱在那次行程，感觸了很多次，連自己也沒想過。她稱在見到Gao及芯駖之前，她與其他成員都做了很多為COLLAR求福氣的活動，加上Gao及芯駖要提前到日本拍攝，很久沒見，當再見她們時便非常感觸，因為太想念她們。

 

預告COLLAR出新歌

Ivy及Candy透露最近二人忙過不停，Ivy更不慎透露為新歌在排練新舞蹈，令她一時不知所措，只好以笑遮醜，並交由Candy回答之後的問題，非常搞笑。問到COLLAR何時開騷，Candy表示公司已有計劃，但現階段暫未有消息，她又提到今早6時才收工，只回家休息了一小時，便要外出排舞、化妝及出席活動，坦言生理時鐘有點亂。

提起Ivy So的粉絲早前發起慈善活動，她表示很開心，比起收到禮物更開心，因為這些都可以傳遞到愛心給其他人。

Candy@COLLAR福利圖

Ivy@COLLAR福利圖

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