COLLAR現身美戰活動 Ivy So漏口風為新歌排舞Candy節目爆喊因太耐冇見Gao芯駖

COLLAR的蘇雅琳(Ivy So)及王家晴(Candy)今日(28日)到又一城出席美少女戰士活動，吸引近百fans到場。Ivy So表示小時候很想買美戰的變身棒及精品，但全被媽媽拒絕，如今大人個女可以有錢買。Candy覺得自己似卡通角色中的Sailor Venus，因為同樣愛運動及表演。

Candy今早6時才收工，只休息了1小時又再工作。

Ivy So 隨時發布 峇里泳照

提到Ivy So剛去峇里島旅行，她稱比起行街購物，個人較愛體驗，喜歡自然風光，很開心可以玩越野車、看流星及火山。她稱原本旅程開始時，想忍口少吃東西，但因為當地物價太平，最後決定放棄。問到會否稍後公開在峇里島的泳照，她稱要看看大家想不想看。問到她在《全日制COLLAR學院》出現走光的環節，她表示只是剪裁問題。

Candy 掛念Gao及芯駖

Candy稱在那次行程，感觸了很多次，連自己也沒想過。她稱在見到Gao及芯駖之前，她與其他成員都做了很多為COLLAR求福氣的活動，加上Gao及芯駖要提前到日本拍攝，很久沒見，當再見她們時便非常感觸，因為太想念她們。