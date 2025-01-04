COLLAR簽唱會吸過千fans到場 Gao收蛋糕感動哭成淚人

COLLAR今日在將軍澳舉行《Unit 1201》簽唱會，吸引過千fans到場，她們在活在除了又唱又跳外，更與十幾位粉絲玩遊戲，其中兩位小朋友，小妹妹長得非常可愛，令Marf、Candy及Winka不停撩她玩。大會除了為COLLAR送上蛋糕慶祝成立三周年外，適逢Gao快將生日，大會安排了一個生日蛋糕，上面更有她的愛犬，令她大感驚喜，其後眾人大唱生日歌，令Gao忍不住落淚。

她們受訪時，表示心情好開心，因為可以跟fans見面，並謂事前有揀習簽名位置。談到活動上眾人要教fans跳《Call my name!》但Candy始乎不太記得舞步要即場向Winka請教。Candy表示在彩排時是教另一首歌，歌曲的舞步有數個版本，因主持稱要最原始版本，所以反應不及。

提到Gao在會上感動落淚，她表示fans在群組漏口風，但自己就不知道蛋糕的樣子，當見到有自己的愛犬，加上未曾試過與這麼多fans慶祝，非常感動。她表示生日正日沒有工作，可以跟家人慶祝。