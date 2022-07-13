COLLAR被KB玩到喊 Marf、Winka為撐Ivy So開口還擊

由KB主理的《情義兩難全之玩爆你個腎 》最新一集整蠱對象是COLLAR，KB預先找來她們的經理人阿Wing、隊長Gao及芯駖做「二五仔」。今次製作隊安排COLLAR拍攝一個意大利文化節宣傳片，找來一名叫「阿Big」的女人扮演廣告公司人員，同一名真意大利人扮演文化節負責人。為了令COLLAR更加相信今次拍攝是真，KB找來曾參與拍攝能量飲品廣告的攝影師，就連化妝set頭的人也是COLLAR團隊。

Marf紋身被針對 KB在拍攝地方的另一邊監察，並發出指示。COLLAR先分為四隊，一齊讀出指定的意大利對白，當然她們完全不知道這些對白的真正意思，一直都誤以為是在介紹意大利當地的風土人情。KB先著阿Big諸多挑剔她們，她亦按KB指示針對Marf手上的紋身，而Marf仍繼續保持專業完成要求。其後KB派出意大利人Marco跟在場人士打招呼，由於對方非常友善，又推翻了阿Big原本的要求，令COLLAR對Marco甚有好感，並不停咬耳仔指阿Big其實沒有話事權。當Marco表示喜歡Marf的紋身，眾人就更加開心。

要求Day與Candy重做動作 來到拍攝第二部份，導演著她們做一些動作，包括托住比薩斜塔，但阿Big就不停吹毛求疵，先後針對Marf、Day、Candy及Ivy So，Winka就阿Big的要求大感不滿，而Candy亦不滿阿Big完全沒有尊重她們。由於阿Big一直沒有叫她們的名字，又不停責罵她們，令COLLAR大受委屈。當眾人拿著面具拍攝，阿Big不停針對Ivy So，令她非常難過，而坐在她身後的So Ching及Marf只好默默搭她膊頭以示安慰。

Winka、Marf出口還擊 來到最後拍攝環節，受了一肚子氣的COLLAR，聽到導演要求她們即場跳舞，大感無奈。Gao於是發揮隊長本色，火速與隊友商量動作並安排各人的舞步。當她們不停重複跳的時候，阿Big忽然拉Ivy So出來，並著她觀察隊友怎樣跳得，之後不停質問Ivy So，最後阿Big拋出一句「因為冇咗你」觸怒眾人。作為「二五仔」的阿Wing就表示，阿Big的說話不尊重她們，Marf亦都忍不住反擊︰「我哋COLLAR係8個人嘛！」芯駖就指要排舞是不可能在短時間完成，駁斥阿Big。其後Ivy So大受委屈在場哭了出來，Winka和Candy等見狀亦忍不住流眼淚，其他隊友則互相安慰。 Day為Ivy So落淚 在等埋位期間，她們對Ivy So被點名指責而不滿，Winka和Marf大吐苦水，眾人表示寧願不做這個工作，Day亦哭住說︰「點解可以話少咗你會好啲呢？呢句係超級唔尊重！」Marf於是攬住Day安慰，Winka扮阿Big的動作，怒指對方欠缺尊重及人身攻擊。阿Wing表示拉隊走人，阿Big及Marco則大發脾氣，Winka與Day忍不住與阿Big對罵，Marf表示因為對COLLAR其中一名隊員不尊重，所以難以完成工作。