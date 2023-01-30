COLLAR訪問｜團魂沒有最強只有更強 搞「暴食會」迎接So Ching歸隊

COLLAR早前為宣傳新歌接受傳媒訪問，受訪當天So Ching因身體抱恙而缺席。So Ching復工後，意味著她要兼顧工作與照顧男友阿Mo(李啟言)，阿Mo父親李盛林牧師曾在代禱信中，對她的適應表達關心，Gao表示，「其實是辛苦，她選擇再出來，我們也應給她空間，調節時間安排和心理，我們只需支持她。」Marf補充指公司會跟她溝通，以作協調，「她做這決定，一定也有考慮這方面，我們相信這是成熟的決定。」芯駖續說，「So Ching已經好叻，始終發生大件事，不是一般人容易承受。」

演唱會舞台屏幕下墜，無疑是沉重打擊，團隊陷入前路不明的陰霾中，難免浮現解散？退團？的疑惑，芯駖坦言，「老實講，擔心一定有。」她形容，這是學習解決問題和成長的寶貴一課，Marf強調，「我們堅持和相信大家，而且我們有保持聯絡，總有低谷需要應對，就像(新歌)歌詞『對抗急風都這麼久』，我們也要找方法去對抗，直立企穩，我們相信一切會變好和順利，一切也是最好的安排。」

過去半年，首次8人聚首是11月，希望為頒獎禮彩排前，先聚一聚，Marf表示那天是大食會，隊友更正是「暴食會」，她憶述當天情景，「其實大家有點緊張，純粹因為太耐沒見，等齊人開始食之前，各人不停找事忙，整理零食櫃、執枱等，結果那天見面很舒服，仍像以前一樣，其實我之後也有問So Ching感覺如何，她也很意外，覺得沒甚麼。」芯駖認真表示，台前幕後團隊內心都較以前堅強，Marf形容暫緩腳步的日子，正好讓她們反思人生。此時，Day突然笑到失控，被眾隊人笑指她的人生只有食和瞓，冷靜下來，她罕有地主動表達，「我覺得我們重聚時很自然，不像大家所想，是一見如故。」此時她身旁的Candy和Ivy相視而笑，Candy問道，「你知不知一見如故的意思？」繼而眾人爆笑，正就是COLLAR「如故」鬧笑吃喝的日子。

久別重逢的吃喝後，叱咤齊人上台面對公眾，盡全力交出亮眼又感動的演出，算是爭一口氣？Winka直言，「很想讓大家看到我們團結一齊，凝聚的力量，因為真的很不開心，常常被網民質疑：你說8-1=0？這真是我的想法！」Marf形容那天很有感覺，「最重要是我們真的享受舞台，舞台上的每一個對望和盡力，以及台下的每個反應，這些回響給我們很大動力。」Gao坦言，「以前站台或跟大家說：『Hello大家好，我哋係COLLAR』時，其實仍有很unsure，叱咜那晚我們站在在台上再說這句話時，真的非常肯定，我們8個都在這裡。」

問到未來計劃，Winka指她與So Ching的演唱會，雖曾討論rundown和歌單，但經歷這半年，大家的想法和階段不同，所以會再調整才作安案。Day和Candy則會出埠拍綜藝節目，兩人雖沒直接承認，只表示會去某個地方，寓工作於吃喝玩樂，Candy透露，「經理人會陪去，總之跟著我們拍攝，她好像說過要為我們安裝GPS，擔心我們走失。」她們也表示想再拍團綜，最好是齊齊往外地，Gao就表示想合體拍宮廷劇，即時興奮地扮王帝，「哈哈哈哈，我的妃子」隊友們即配合爭寵，引來哄堂大笑。