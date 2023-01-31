COLLAR訪問｜Gao想COLLAR合體拍宮廷劇 Day孖Candy出埠拍綜藝要裝GPS防走失

COLLAR早前推出新歌《The Bright Side》，以作品道出過去半年經歷高低起伏的內心感受。隨著SoChing歸隊，COLLAR將開展新的工作計劃，其中Winka與SoChing將於3月在九展舉行音樂會。Winka表示，兩人雖曾討論rundown和歌單，但經歷這半年，大家的想法和階段已不同，「我們會再作調整，選最貼近內心感受的作品。」雖然SoChing和Winka開show，但暫時COLLAR未有計劃推出小組歌曲，暫時仍會以團歌為先。

Candy擔心Day遲到 阻瞓覺

另外，有指Day(許軼)和Candy(王家晴)將赴外地拍綜藝節目，兩人不置可否，只表示會去某個地方，寓工作於吃喝玩樂，Candy欲言又止，叮囑Day要準時，「因為我想瞓覺，不想OT拍攝。」因為不想超時冷不妨芯駖爆了一句：「希望你們能回來香港！」在隊友嚴重劇透後，Candy透露，「經理人會陪去，總之跟著我們拍攝，她好像說過要為我們安裝GPS，擔心我們走失。」至於去年的團綜《我哋係COLLAR》後，會否再拍有新團綜，她們笑言要歐洲、北極和非洲等逐個地方拍，隊長Gao更興奮建議要合體拍宮廷劇，即興地扮王帝，「哈哈哈哈，我的妃子呢！」隊友們即時交戲為奴為婢，上演爭寵好戲，全場爆笑。

文：Grace 攝：李睿哲

化妝：San Chan、Kineks Ho、Janice Wong、Cathy Zhang、Percy Shing、Jenny Fung

髮型：Vic Lai、Kristy Cheng、Taurus Lee、Ricky Lam

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