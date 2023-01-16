COLLAR超抽象MV大解構 中間旋轉女子係邊位？

COLLAR今日推出新歌《The Bright Side》MV，不少網民有感藝術成分太高，非常抽象，而且未能見到成員的演出而略為失望。然而，這個MV細心看的話，又會隱若看到她們的樣子。有網民更CAP下部份畫面，競猜畫面的人是誰。另有網民認為COLLAR的MV展示到她們八位成員已融為一體，實踐「8-1=0」的口號，並指這種MV處理，可以減輕她們的工作壓力。

最搞笑的是有人認為今次MV令人感覺像看經典卡通《美少女戰士》各戰士變身的畫面，因為一眾水手戰身時，都是有不同花花圖案在她們的身體上。