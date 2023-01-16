COLLAR超抽象MV大解構 中間旋轉女子係邊位？

COLLAR今日推出新歌《The Bright Side》MV，不少網民有感藝術成分太高，非常抽象，而且未能見到成員的演出而略為失望。然而，這個MV細心看的話，又會隱若看到她們的樣子。有網民更CAP下部份畫面，競猜畫面的人是誰。另有網民認為COLLAR的MV展示到她們八位成員已融為一體，實踐「8-1=0」的口號，並指這種MV處理，可以減輕她們的工作壓力。
最搞笑的是有人認為今次MV令人感覺像看經典卡通《美少女戰士》各戰士變身的畫面，因為一眾水手戰身時，都是有不同花花圖案在她們的身體上。
《The Bright Side》MV截圖︰
So Ching︰配合各人實體照片
早前她們乘坐巴士到西九文化區舉行新歌發布會，她們以現代舞及小劇場形式演繹新歌，整個演出長達15分鐘。演出完畢後，其中Day及So Ching曾就是次演出及MV的內容作介紹。Day稱今次演出讓她們可以透過這些形體動作表達內心。So Ching指MV有很多美亮的3D Animation製作，並配合她們實體拍過的照片，加上AI運算法去鋪排而成，而入面的靈感均來自COLLAR各人的靈感。
女dancer配COLLAR照片
值得一提的是，今次MV在鳴謝的部份特別提到是次編舞及演出是King Yu，即是MV中跳舞的女子，當她不停轉動時，電腦便會混入COLLAR八女的樣子在她的身上。據資料顯示，King Yu畢業於香港演藝學院，主修現代舞，同時亦有接受HipHop、爵士舞、芭蕾舞、中國舞和藝術體操的培訓。她亦曾參與不同演出為多位歌手伴舞，最近一次便是與MIRROR的李駿傑、王菀芝及Serrini擔任舞蹈員。