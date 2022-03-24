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娛樂
2022-03-24 12:33:42

Collar集體餵蚊SoChing誤踩蟻竇 下個MV要集體欺凌經理人阿Wing？

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人氣女團COLLAR推出第二支團歌Never-never LandMVMV昨晚(23)上架至今16小時，點擊率已超過28萬，成績理想。新歌MV有別於Call My Name》的酷爆形象，8位成員Marf邱彥筒、Gao沈貞巧、Day許軼、Soching蘇芷晴、Candy王家晴Winka陳泳伽、Ivy 蘇雅琳Sumling李芯駖換上背心、短裙、露腰裝奉上滿載青春氣息的趣怪、奇特表情為抗疫疲勞的香港人帶來治愈。

COLLAR新歌MV大賣青春真我性情。 COLLAR有感市民疲於抗疫，藉新歌籲大家不妨趁機Chill住發白日夢。

展現青春真我

COLLAR透露《Never-never Land》主要是為疲於抗疫的市民打氣呼籲大家不妨發發白日夢喚醒輕鬆愉快的心情。故此新歌MV注入不少成員個人元素各人出動私伙MV的小道具Day表示「自己嘅小公仔、太陽眼鏡都可喺MV度出現真係幾得意。」Soching就笑言難得可做自己：「唔使擺甫士，可以做自己，好難得可以咁做，平時出嚟要型、要靚，今次係最真實，甚至乎有樣衰一面畀大家睇。」Winka亦認為新歌MV貼近日常她們真實一面。

Gao、芯駖、Candy和Day奉旨擺出趣怪甫士。 Gao、Winka、芯駖和Candy分享拍攝趣事。 Marf、Ivy、Day和So Ching盼新歌能為疫下的樂迷帶來治愈。 COLLAR笑這可盡情騎呢。

長期收「禁食令」

問到拍攝前可有收到經理人Wing戴穎的「禁食令」？COLLAR眾女笑言長期都收到Wing的「禁食令」，今次自知以清爽造型上陣、露小蠻腰上陣拍MV，必定會自制，Sumling直言為今次拍攝而做Gym，而向來貪食的Ivy表示會跟大家分享低卡零食，至於Candy自言很少以清爽造型示人，今趟衣著對她來說是一大新嘗試：「如果唔係拍MV，未必有咁機會著出街，一直都想試穿吊帶裙，今次終於試到，好開心。」不過，唯美畫面背後，COLLAR眾女因在草地拍攝，慘成蚊子的大餐，穿著涼鞋的Soching更不慎誤踩蟻竇，搞到隻腳一點點又痕又腫，她說：「平時見昆蟲都會崩潰，不過拍嘢盡量唔想呈現呢一面，但嗰刻真係搞唔掂，想喊出嚟。」

芯駖與Ivy露出小蠻腰。 Marf與So Ching Day冷對Candy的一吻。 Ivy與Gao盡顯趣怪本色。 芯駖與Winka。

恨孖Wing齊拍MV

此外，提到《Call My Name！》成績驕人，今次再推出新歌《Never-never Land》可會感到壓力？COLLAR認為不會有壓力，其中Marf表示：「得到支持當然開心，但上次出歌都冇話要達到一個咩成績，比起成績，今次出歌希望平靜大家嘅心情，令大家聽呢首歌會覺得舒服、諗番啲開心事情出嚟。」而問到下次再拍MV，會否希望邀請嘉賓上陣？眾人異口同聲指希望跟經理人Wing合作，Gao笑言希望跟Wing同框，她們更說要在MV中盡情欺凌，向阿Wing下禁食令。

 

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