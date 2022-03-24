Collar集體餵蚊SoChing誤踩蟻竇 下個MV要集體欺凌經理人阿Wing？

人氣女團COLLAR推出第二支團歌《Never-never Land》的MV，MV昨晚(23日)上架至今16小時，點擊率已超過28萬，成績理想。新歌MV有別於《Call My Name！》的酷爆形象，8位成員Marf邱彥筒、Gao沈貞巧、Day許軼、Soching蘇芷晴、Candy王家晴、Winka陳泳伽、Ivy 蘇雅琳及Sumling李芯駖換上背心、短裙、露腰裝，奉上滿載青春氣息的趣怪、奇特表情，為抗疫疲勞的香港人帶來治愈。

展現青春真我 COLLAR透露《Never-never Land》主要是為疲於抗疫的市民打氣，呼籲大家不妨發發白日夢，喚醒輕鬆愉快的心情。故此新歌MV注入不少成員個人元素，各人更出動私伙，以作MV的小道具，Day表示：「自己嘅小公仔、太陽眼鏡都可喺MV度出現，真係幾得意。」Soching就笑言難得可做自己：「唔使擺甫士，可以做自己，好難得可以咁做，平時出嚟要型、要靚，今次係最真實，甚至乎有樣衰一面畀大家睇。」Winka亦認為新歌MV貼近日常她們真實一面。

長期收「禁食令」 問到拍攝前可有收到經理人Wing戴穎的「禁食令」？COLLAR眾女笑言長期都收到Wing的「禁食令」，今次自知以清爽造型上陣、露小蠻腰上陣拍MV，必定會自制，Sumling直言為今次拍攝而做Gym，而向來貪食的Ivy表示會跟大家分享低卡零食，至於Candy自言很少以清爽造型示人，今趟衣著對她來說是一大新嘗試：「如果唔係拍MV，未必有咁機會著出街，一直都想試穿吊帶裙，今次終於試到，好開心。」不過，唯美畫面背後，COLLAR眾女因在草地拍攝，慘成蚊子的大餐，穿著涼鞋的Soching更不慎誤踩蟻竇，搞到隻腳一點點又痕又腫，她說：「平時見昆蟲都會崩潰，不過拍嘢盡量唔想呈現呢一面，但嗰刻真係搞唔掂，想喊出嚟。」