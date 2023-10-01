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娛樂
2023-10-01 21:30:00

COLLAR首個見面會極神秘 場地開始前一小時先通知

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COLLAR舉行首個見面會，場地在開始前一小時才通知。

COLLAR舉行首個見面會，場地在開始前一小時才通知。

COLLAR早前推出團歌《Speak Love》，7位成員的造型難得獲網民一致認同大讚。她們的團隊日前在社交平台宣布將於105日舉行「COLLAR Collects驚喜Lunch活動」，而且報名時間只得12小時，成功報名又中籤的粉絲屆時可到銅鑼灣某餐廳與COLLAR見面。不過，今次見面會非常神秘，中籤粉絲要等到活動開始前一小時，才獲通知確實地址，而且當日拍攝的任何照片或影片，必須絕對保密。

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Ivy So笑問是否speed dating。 COLLAR 搞見面會，保密功夫做到足，內容、地點全保密。

入場費200元 採實名制

根據報名細則，整個活動時間約為90分鍾，每位入場費是200港元，並指「當日閣下之消費，全數直接歸場地協助活動成本之用途。」以及活動會進行拍攝，而有關片段有機會出現在COLLAR YouTube 頻道或其他平台。換言之，粉絲入場之後，可能需要額外付費點餐，而且他們將會出鏡。另外，報名細則亦表明中籤人士將於明天(2)收到官方電郵通知，並須於3日下午6時前回覆，而活動是採用實名制，任何改名均不被接納，同時官方亦提醒不能擅自讓給其他人頂替其位置。

不過，這個快閃活動，始乎不是很多粉絲知道，當他們得悉活動時，因找不到相關帖文，而錯過了時間。有網民表示COLLAR今次活動保密功夫做到足，笑稱不像師兄MIRROR提早放風，令人更期待她們的搞作。

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