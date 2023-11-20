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娛樂
2023-11-20 17:58:52

COLLAR首度跳唱新作《Atypical》 Marf同Winka年底再出個人作造勢

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COLLAR首度跳唱新作《Atypical》。

COLLAR昨日(19)到西九出席由博愛醫院主辦的《博愛SO ME SHOW MUSIC》，並首度獻唱《Atypical》。她們表示今次只唱3首歌不夠喉，希望可以舉行戶外演唱。提到fans見總理上台時，也都尖叫狂呼，COLLAR說︰「啲Fans好好，幫埋博愛啲主席『應援』，同埋好早嚟排隊，真係好多謝佢哋！」

談到今次新歌《Atypical》，內容是談大家都是非典型的少女，並透露下周便會正式推出。她們透露邀請了韓國排舞師排舞，加入了不少CG，更稱Candy有很大突破，整個拍攝過程長達廿多小時。她們稱因為拍攝時間太長，所以大家不停食東西。

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點擊看COLLAR演出花絮︰

Gao自嘲是保守女人

眾人指Gao最近超辛苦，她坦言因為現時要拍很多主場景，時間表非常緊湊，「忙住拍劇都要搵時間練舞，時間同『咩線』一樣，都係要擠出嚟！」問到今次在劇集有沒有感情線，她說︰「今次同大叔，有好多親情、友情，我都唔知點解無感情線。」並笑言是保守女人，不想獻出螢幕初吻，但如劇情有需要當然可以考慮。芯駖則透露自己的劇集也快將出街，與很多前輩有對手戲，獲益良多。

Marf懶登記無投票

對於年底頒獎禮，COLLAR表示會用平常心去面對，最開心是今年做到4隻不同的歌曲。談到《叱咤》投票活動，Marf稱因為懶得登記，所以沒有投票，但坦言自己及團隊獲得大家支持，感到受寵若驚及開心。

 

 

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