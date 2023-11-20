COLLAR首度跳唱新作《Atypical》 Marf同Winka年底再出個人作造勢

COLLAR昨日(19日)到西九出席由博愛醫院主辦的《博愛SO ME SHOW MUSIC》，並首度獻唱《Atypical》。她們表示今次只唱3首歌不夠喉，希望可以舉行戶外演唱。提到fans見總理上台時，也都尖叫狂呼，COLLAR說︰「啲Fans好好，幫埋博愛啲主席『應援』，同埋好早嚟排隊，真係好多謝佢哋！」

談到今次新歌《Atypical》，內容是談大家都是非典型的少女，並透露下周便會正式推出。她們透露邀請了韓國排舞師排舞，加入了不少CG，更稱Candy有很大突破，整個拍攝過程長達廿多小時。她們稱因為拍攝時間太長，所以大家不停食東西。