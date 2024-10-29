COLLAR首推EP 新歌兼出英文歌 《SSS》赴越南拍攝大玩美式風格

COLLAR將在11月推出第一張 EP《UNIT1201》，而EP會以公路電影為主題，並由一首序幕歌《ROAD TRIP》加四首全新歌曲《SSS》、《CALL BACK IN 20》、《AFK？？？》、《HOME RUN》貫穿而成，喻意這兩年多，在路上雖遇到不同天氣，但她們仍勇於歷險，透過EP帶領大家一同踏上這次Road Trip。

Gao表示：「EP以公路電影為主題，講述我哋未來分開咗，各自做緊自己嘅嘢，之後逐一聚集番，然後一起向新道路出發嘅故事。」EP中的四首歌，儼如四部曲一樣，按着「UNIT1201」的hints，由Marf開始逐一尋找隊友，Marf指：「今次EP嘅概念唔係啲咩總結，而係從新誕生一個多面向嘅COLLAR畀大家睇。」

EP中的一首歌有幸請到國際級女團BLACKPINK其中一位排舞導師Taryn為她們排舞，為加強四首新歌《SSS》、《CALL BACK IN 20》、《AFK？？？》、《HOME RUN》的MV電影效果，COLLAR更遠赴越南取景拍攝，務求帶給大家耳目一新感覺。

Gao表示：「EP以公路電影為主題，講述我哋未來分開咗，各自做緊自己嘅嘢，之後逐一聚集番，然後一起向新道路出發嘅故事。」

《SSS》 昨日推出，《SSS》意思是指「濕濕碎」，是COLLAR出道以來首次全中文歌曲，由鍾雪填詞，據芯駖指：「之前大家有同鍾說溝通，過程中對方問大家對出走有咩畫面及想法，大家都畀咗好多Idea，所以呢首歌都有好多COLLAR想法及故事在內，同埋『濕濕碎』嘅意思，係我哋都入咗女團一段時間，經歷咗好多嘢後，發現原本之前嘅好多嘢都係『濕濕碎』 ，所以不用顧累繼續向前，繼續搵我哋嘅道路。」

《SSS》MV無論在造型及背景上，都帶出濃烈的復古美國公路感覺，Day就笑言《SSS》另一特別之處：「雖然係主打歌，但MV中係冇我哋隊長（Gao）出現，之後劇情係點？同點解冇隊長，大家可以追看我哋嗰幾個MV就會分曉。」