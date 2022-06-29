COLLAR︱Candy Ivy So最愛譚仔甜辣雙併 讚濃汁豬軟骨寬麵無可挑剔

譚仔雲南米線(譚仔)明日推出全新「濃汁豬軟骨寬麵」，港人最愛女子組合COLLAR的「恩愛CP」Candy和Ivy So，聞風即至率先試食，更即場品嘗期間限定「甜辣雙併」，以及特飲「青檸薏米特飲」和「菠蘿野菜汁特飲」。

Candy和Ivy感情要好人所皆知，心水清的fans，一早從她們的社交平台中猜到，兩人同屬譚仔雲南米線的愛好者，所以對於今次試食，二人不約而同地表示極為興奮。