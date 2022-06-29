COLLAR︱Candy Ivy So最愛譚仔甜辣雙併 讚濃汁豬軟骨寬麵無可挑剔

譚仔雲南米線(譚仔)明日推出全新「濃汁豬軟骨寬麵」，港人最愛女子組合COLLAR的「恩愛CP」Candy和Ivy So，聞風即至率先試食，更即場品嘗期間限定「甜辣雙併」，以及特飲「青檸薏米特飲」和「菠蘿野菜汁特飲」。
Candy和Ivy感情要好人所皆知，心水清的fans，一早從她們的社交平台中猜到，兩人同屬譚仔雲南米線的愛好者，所以對於今次試食，二人不約而同地表示極為興奮。
食量擔當Ivy愛花椒重慶酸辣湯夠麻辣
作為隊中食量擔當的Ivy，除了「擦得」之外，更非常懂得吃，試食後對譚仔新美食讚不絕口：「濃汁豬軟骨煮極為入味，爽脆的軟骨配搭幾乎入口即化的肉，口感與味道均無可挑剔！而彈牙的寬麵，吸滿麻香辛辣的花椒重慶酸辣湯，剛吃掉一整碗的我，心思思想再來一碗！」
隊友是菜底 Candy偏愛寬麵底
極迷譚仔米線的Candy坦然，試食前心情既興奮又緊張：「湯底和米線是譚仔的靈魂，極愛譚仔自家製米線那份米香與順滑口感，在一眾鍾愛『菜底』的隊友的極力推薦下，才姍姍來遲初嚐菜底，今次率先品嚐譚仔的另一全新麵底，絕對有所期望，果然譚仔總是能不斷帶來無盡驚喜！扁身的寬麵不但口感彈牙，而且更為掛湯，特別配搭豬軟骨濃香的湯汁，可說是一絕！」
Ivy情迷青檸薏米特飲解渴去水腫
除了盡情地嗦麵外，情迷薏仁水的Ivy偏愛「青檸薏米特飲」：「我本身有飲用薏仁水的習慣，不但能去水腫，更可令皮膚從內而外透白，譚仔的『青檸薏米特飲』帶有清新酸爽的柑橘果香，清甜解渴，絕對能掃走悶熱。」
Candy揀含逾20種蔬果的菠蘿野菜汁
而Candy則與好姊妹持相反意見：「『青檸薏米特飲』固然解渴美味，但相比之下我更偏愛『菠蘿野菜汁特飲』，含有二十多種蔬果成份卻沒有一絲菜青味，再加上新鮮的菠蘿蓉，香甜清新，而且營養滿分，絕對是我的不二之選。」