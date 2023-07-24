COLLAR COLLECTS｜Winka獲細佬打氣即變大喊包 Day原來唔易哭

COLLAR，繼日前推出團歌《idc》後，其YouTube 頻道「COLLAR COLLECTS」亦上載最新一集，今集節目可謂有笑有淚，內容講述「非雙子座」的Gao、Candy、Ivy、Sumling接受秘密任務，送禮物給三位雙子座壽星：Marf、Winka、Day，務求要搞喊對方，當中Winka哭成淚人，而被定為喊點奇怪的「Big Boss」Day經過一連串「攻勢」後，最終亦失手落淚。

Winka 細佬藏身禮物盒

節目開首，「非雙子座」的Gao、Candy、Ivy、Sumling一臉滿滿的信心，皆因她們第一個要搞喊的對象，是容易落淚的Winka，Gao笑言：「一定喊，整張心意咭畀佢（Winka），可能都會喊。」不過「非雙子座」送給Winka的禮物，當然不是心意咭咁簡單，她們跟Winka一生中最重視的細佬合作，由細佬匿在一特大禮物盒中，手持禮物送給Winka，心思十足，難怪當Winka拆開禮物時，即哭成淚人，細佬更向Winka表示：「知道你呢排好唔開心，想同你講，唔使太理會網民點諗，熟悉你嘅人，知道你係咩人，你只需努力做好你啲表演，我同你嘅粉絲，會繼續喺背後支持你。」場面感人，在旁的Ivy、Candy與Sumling亦被感動流淚。

其後「非雙子座」亦輕易地搞喊Marf，四人送出機票一張作禮物，順利令Marf開心到喊，Marf指：「見到Boarding Pass已經可以喊，知道有得走，好開心！」