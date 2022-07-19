COLLAR《OFF/ON》造型被指得罪造型師 Gao撞樣林子善：真係gao唔掂

女團COLLAR於上周五（15日）推出第四首單曲《OFF/ON》，MV同日於YouTube發布；網民對COLLAR積極嘗試多種風格表現感驚喜，更有唔少網民大讚Marf（邱彥筒）嘅Rap功力及Soching（蘇芷晴）唱歌進步好大；亦有部分網民將焦點放在各團員色彩斑斕嘅造型上，當中有讚有彈，不過Gao（沈貞巧）就被指撞樣一名男演員。

網民開設「我懷疑阿Gao係林子善扮」帖文

COLLAR《OFF/ON》MV造型充滿80年代懷舊風格，其中Ivy So（蘇雅琳）罕有以螢光粉紅吊帶及黑色Deep V造型亮相大騷性感。部分網民大讚COLLAR呢次造型型格中帶華麗，非常吸晴；但都有網民覺得造型MK，甚至似Halloween打扮，懷疑COLLAR係咪得罪造型師。紅髮造型嘅Gao更被指撞樣林子善，討論區亦有網民開設「我懷疑阿Gao係林子善扮」帖文討論，留言：「100% Match」、「點解咁都可以入女團」、「出嚟啦，紅唇娃」、「「之前金髮look成個tommy咁」」、「真係好心唔好成日擺Gao係c位啦」、「真係gao唔掂」、「每次鏡頭一take到佢，我都成個人嚇一嚇，其實呢個樣，除咗諧星，係唔適合做藝人」等等。不過，仍有唔少網民力撐Gao，認為只係化妝髮型出事：「成日都覺得啲美指玩佢」、「佢初賽個樣其實ok，但出道後就比viu gao衰左」、「唔算標緻，但唔係樣衰只係普通小小，性格搭救」、「公道啲講，其實個樣唔係真係咁衰，係cute cute哋嘅」等等。

其實Gao嘅外貌一直都成為討論話題，過去有唔少網民直指Gao樣衰。對於樣貌批評，Gao表示曾因網民話佢樣衰而感不快，直言由細到大都無試過畀咁多人話佢樣衰，認為如果自己係普通人，旁人會覺得佢幾靚女及可愛；但成為藝人後，就會被攻擊。Gao亦因此試過自我懷疑，但諗諗吓都係覺得作為藝人應專注表演或進步嘅位置，當專注後，就可抱有「是但你啦」心態過活。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載