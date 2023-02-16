COLLAR《The Bright Side》推英文版 Day自爆沖涼要兩粒鐘

COLLAR早前推出的團歌《The Bright Side》反應不俗，今日其官方IG宣布將於2月17日推出《The Bright Side》英文版《Take Me Away》，不少fans大感雀躍。 仍在韓國拍攝節目的許軼(Day)及王家晴(Candy)，在情人節當日開live，跟大家分享在當地的情況。Day在直播中表示，Candy每晚10時多便會入睡，直言難以想像為何年青人會如此早睡。她笑說︰「嚟到頭幾日，王家晴小姐都話要傾下偈，我有日10點半沖完涼，拎埋零食去佢間房，好期待girl talk，點知入到去佢已經瞓咗！」

Day係夜鬼 Candy指Day每晚凌晨兩點幾才入睡，Day說︰「9點幾返到嚟，沖完涼都已經11點，之後再睇下手機，hea下，食下嘢，搽cream。你(Candy)因為冇搽Cream！我係由頸以下搽到腳指尾。」Candy自言沖完涼便吹頭，再搽面就上床睡覺，覺得Day花很多時間在搽cream。網民對Day要用差不多兩小時沖涼感驚奇，她解釋︰「嗰兩小時係包埋搽cream，吹頭。」