COLLAR拍銀行廣告 乘機自我增值學理財投資

本地人氣女團COLLAR今年初出道即十分搶手，成軍後火速吃香廣告界，分別代言KFC、寶礦力，還為滙豐銀行拍宣傳片，推廣銀行的合理財戶口服務。

COLLAR八位一體，成員有Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、 Candy ( 王家晴 )、Ivy ( 蘇雅琳）、Soching（蘇芷晴）、Sumling（李芯駖）及 Winka（陳泳伽），今次是組合全團拍攝的首個銀行廣告，以全 員姿態擔任滙豐 One 活動大使。不論是演藝工作還是理財投資方面，COLLAR正在展開她們的 MEvolution，不斷尋求進步，做更好的自己。COLLAR表示：「我們8位成員各有風格，合體時展現女團的團結精神，同時又能發揮個人的獨特性，創出獨一無二的COLLAR。我們由參加選秀節目、組團、發布歌曲，以至參與不同類型的演出，每一件事都付出百分百努力，希望讓大家見到追逐夢想的COLLAR在蛻變中，將更好的COLLAR呈現。」COLLAR成員中不乏「投資A0一族」，對於零投資經驗Candy（王家晴）及Ivy（蘇雅琳）加入COLLAR才踏進社會，二人說︰「除了找家人幫忙理財，我們也應該趁年輕和事業剛起步展開投資理財之旅。」