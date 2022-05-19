COLLAR新廣告初嘗吊威吔 Marf穿越時空遇隊友

滙豐最近公布找來COLLAR擔任宣傳大使，目標望吸納更多千禧世代客戶。近日曝光的全新廣告，COLLAR大玩元宇宙，穿越不同平行時空，更一嘗吊威吔滋味。COLLAR今次分別以紅色型格造型及休閒服造型亮相，廣告內容講述Marf（邱彥筒）一直以來希望可以做好自己，可以更Smart、更有自信，告別理財及投資A0。一瞬間，Marf輕輕觸碰鏡子，便穿越到不同的平行時空。

Gao 、 Candy 和 Soching初試 吊威吔

Marf與隊友飾演同一角色，以同樣造型登場，Gao（沈貞巧）、Candy（王家晴）、Soching（蘇芷晴）置身仿如時光隧道的空間，3人悠閒地飄浮在半空。鏡頭一轉，Marf去到另一時空，遇上了Sumling（李芯駖）與一眾隊員正在研究信用卡和PayMe優惠，之後Marf再穿越時空，走進月球遇上Day（許軼）和 Winka（陳泳伽）。

Gao、Candy 和 Soching為今次廣告作突破演出，首次大膽嘗試吊威吔，拍攝飄浮在半空的動作。她們初嘗吊威吔難免緊張，開始前，神色凝重地細心聽威吔組工作人員講解，但穿上了威吔後，3人仍能輕鬆地擺甫士影相，拍攝時吊在半空做出各種動作，既考驗平衡力又要保持神態悠閒，成功突破自己，為3人留下一個難忘體驗。