熱門搜尋:
復活節2024 香港國際桌球明星挑戰賽 八達通全國通 中年好聲音2 華富邨重建 LOONG 9 SEASONS PLACE 23條立法 泰峯 大光麵 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 綠置居2023
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-03-26 15:28:35

ComplexCon登陸香港 吳家忻Kayan9896林家熙Locker分手後公開同場

分享：
ComplexCon在中環舉行After party，城中多位名人及文化潮人均有出席。

ComplexCon在中環舉行After party，城中多位名人及文化潮人均有出席。

國際流行文化盛事 ComplexCon第一次於美國以外地區舉辦，於過去末首度空降亞洲登陸香港置地廣塲於活動期間展開一連串活動，為國際知名品牌團隊、藝術家、設計師、策展人等舉行歡迎晚宴及After-party，吸引大批名人出席

劃上完美句號

置地廣塲於上星期四（321日），即ComplexCon香港正式開幕前一晚，在同一地點策劃一場以藝術和文化風格為特色的歡迎晚宴。及至324當晚假Cardinal Point舉行了一個After party，慶祝首屆ComplexCon圓滿結束。城中多位名人及文化潮人於Complex Live!音樂會後齊集現包括張蔓姿、張蔓莎、朱鑑然(Kevin Chu)LewszMADBOII、吳肇軒、潘世亨(Kevin Poon)、森美、戴玉麒、湯君慈 (Bruce Tong)、湯君耀 (Chris Tong)、胡卓希 (Jason Wu)胡子彤等吳家忻(Kayan9896)與前度林家熙(Locker Lam)更首度於公開活動上同場，還有Beanies成員李凱翹(Kay)張天穎(Jaime)，而Jaime亦與男友ANSONBEAN(陳毅)一同出席於置地廣塲Cardinal PointAfter party，一邊俯瞰香港燦爛夜景，一邊沉浸於熾熱的派對氛圍中，為香港首個ComplexCon劃上完美句號。

Kayan9896 吳家忻 Locker 林家熙 左起：吳肇軒、朱鑑然、林家熙、胡子彤 朱鑑然 胡卓希 張蔓莎、張蔓姿 Yukki 戴玉麒 湯君慈、湯君耀 Beanies成員Kay李凱翹、Jaime張天穎 ANSONBEAN
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受