ComplexCon登陸香港 吳家忻Kayan9896林家熙Locker分手後公開同場

國際流行文化盛事 ComplexCon，第一次於美國以外地區舉辦，於過去周末首度空降亞洲登陸香港。置地廣塲於活動期間展開一連串活動，為國際知名品牌團隊、藝術家、設計師、策展人等舉行歡迎晚宴及After-party，吸引大批名人出席。

劃上完美句號

置地廣塲於上星期四（3月21日），即ComplexCon香港正式開幕前一晚，在同一地點策劃一場以藝術和文化風格為特色的歡迎晚宴。及至3月24日，當晚假Cardinal Point舉行了一個After party，慶祝首屆ComplexCon圓滿結束。城中多位名人及文化潮人於Complex Live!音樂會後齊集現場，包括張蔓姿、張蔓莎、朱鑑然(Kevin Chu)、Lewsz、MADBOII、吳肇軒、潘世亨(Kevin Poon)、森美、戴玉麒、湯君慈 (Bruce Tong)、湯君耀 (Chris Tong)、胡卓希 (Jason Wu)、胡子彤等，吳家忻(Kayan9896)與前度林家熙(Locker Lam)更首度於公開活動上同場，還有Beanies成員李凱翹(Kay)及張天穎(Jaime)，而Jaime亦與男友ANSONBEAN(陳毅燊)一同出席於置地廣塲Cardinal Point的After party，一邊俯瞰香港燦爛夜景，一邊沉浸於熾熱的派對氛圍中，為香港首個ComplexCon劃上完美句號。