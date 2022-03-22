Concert WFH｜JW重演麥玲玲腳短事件 與聲夢三女開騷變陪唱

王灝兒(JW)與聲夢學員姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi)及詹天文(Windy)舉行網上音樂會。由JW打頭陣獻唱《矛盾一生》及《自由飛翔》，之後她介紹3位學員出場時，伍仲衡彈奏香港小姐音樂，Chantel忍不住笑了出來，其後她更做出港姐冠軍入場的揮手動作，而Yumi和Windy亦有向鏡頭揮手。



經過一輪閒談後，4人坐上高凳，JW因為坐得太過舒服，令她重演N年前麥玲玲上《姊妹淘》時的「腳短事件」。本身4女身高差不多，然而JW未有如Chantel等坐凳邊，令她的雙腿顯得特別短。