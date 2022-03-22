Concert WFH｜JW重演麥玲玲腳短事件 與聲夢三女開騷變陪唱

王灝兒(JW)與聲夢學員姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi)及詹天文(Windy)舉行網上音樂會。由JW打頭陣獻唱《矛盾一生》及《自由飛翔》，之後她介紹3位學員出場時，伍仲衡彈奏香港小姐音樂，Chantel忍不住笑了出來，其後她更做出港姐冠軍入場的揮手動作，而Yumi和Windy亦有向鏡頭揮手。
經過一輪閒談後，4人坐上高凳，JW因為坐得太過舒服，令她重演N年前麥玲玲上《姊妹淘》時的「腳短事件」。本身4女身高差不多，然而JW未有如Chantel等坐凳邊，令她的雙腿顯得特別短。
JW被冷落
其後Chantel、Yumi及Windy先後唱出《小故事》、《靈魂伴侶》、《傻人》及《戀愛預告》，但JW全程陪坐未有獻聲。現場亦增設與網民互動及點唱環節，與她們傾偈的網民均是聲夢fans，JW再度被冷落，直至其中一名男網民非常識做，邀請她一齊玩「快問快答」環節，並特意點唱JW作品《逃生門》。未知JW是否抱恙，全晚聲沙沙，期間亦多次飲水滋潤喉嚨。
Windy透露即將solo
之後四人獻唱兩首快歌，包括《心急人上》、《愈唱愈強》，便邀請同樣有份參與《青春本我》演出的劉展霆及李紹堅為Yumi solo環節伴舞，接著Chantel及Windy各有solo環節，JW亦有唱出新歌《納斯卡線》。另外，在網民互動環節，Windy透露收到demo，預告她也快將有單曲推出。