Cookies大部份成員已轉行 鄧麗欣：得我努力打拼

Stephy在17歲憑《Yes!》參加「全港校花校草選舉」奪得冠軍而入行做模特兒，2002年她以女團Cookies身份出道，並以一首《心急人上》成為當年的大熱K歌。不過Cookies只維持了短短3年，被問到多年來還有跟Cookies成員聯絡嗎？Stephy坦言：「大部份都有嘅，但大部份都轉咗行，淨係得我努力打拼緊，而Kary小朋友都生咗三個，希望會出返嚟唱歌！（點睇現時的女子組合？）今時今日嘅團隊，又或者女團會比較接受嘅能力高咗好多。」

近年，Stephy都專注拍電影，更獲得二度入圍角逐金像獎影后，對於挑選劇本的要求，她分享謂：「我現在揀劇本，第一就是要求啦！第二要對觀眾有交代，要負責任令大家睇完唔會去整爛張凳，如果大家係想睇鄧麗欣呢一個名字去選擇電影，唔想大家失望。第一點解要揀呢個題材，帶到啲乜嘢意義比觀眾或者演員自己，我都好睇重，第二個角色對自己有冇啲新嘅火花。」現時處於單身的Stephy ，在節目中亦有大談對戀愛的看法，被問到日後會否再公開新戀情嗎？她表示：「我不嬲嘅態度都希望盡量越低調越好，但有時就係好似之前嗰啲，如果大家知道咗我都唔介意，但如果大家未知嘅時候，我都唔會主動去披露，盡量低調。現在比較好少了很多狗仔隊。」