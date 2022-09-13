Cousin Fung將最虐待旋律留給自己 感激謝安琪鼓勵拍首支個人MV

獨立歌手Cousin Fung推出第二首派台歌《心靈的進行曲》，終於有屬於自己第一支MV，他特別感激謝安琪(Kay)的幫助與鼓勵，促使他決心拍成這首歌的MV，「自資歌手出MV唔係容易嘅決定，理想同現實好多時都處於對立面，多得Kay從中有唔少經驗上嘅輔導，疏通咗我一啲擔憂。」

歌曲取材自他最近出版的鋼琴純音樂專輯內，一首名為《heal and hurt》的原創旋律，他形容錄唱此歌是項自虐的挑戰。若要說上一首作品《踏遍星塵來治癒》是為崩潰的心靈尋找治療良方的紀錄，那麼新歌《心靈的進行曲》便是接受心靈變得體無完膚後，仍在漆黑中探索出口的筆記。他指新歌偏向對世界、對事情的感應：「感應有時來自一啲直覺，如果直覺帶來痛楚嘅話，會特別深刻；假如直覺唔純粹係直覺，而係會成真嘅話，就更記得。就好似預知到一啲人會離去，而佢地又真係會離去一樣。呢種感應，冇好過有。」有傷痛有經歷的樂迷，大概會對這首歌引發共鳴，特別是在夜闌人靜或是黎明破曉時服用，會有更顯著效用。