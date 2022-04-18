Cousin Fung重拾唱作初心 17號推出EP與謝安琪有關

Cousin Fung(馮家俊)，三屆「叱咤樂壇作曲人大獎」得主，作品包括《逾越生死》、《我們與愛的距離》、《正式開始》、《E先生連環不幸事件》等大熱作品。其實他既是音樂製作人，也是男子唱作組合goldEN的成員，今年以個人身份推出完全屬於自己的歌曲，並特地選在本周日(17日)推出首張迷你專輯(EP)《再敲響心跳》，原來跟謝安琪(Kay)有關，皆因他人生首支獲香港歌手選用的歌曲正是Kay的《17度》，今次Cousin Fung推出首支個人單曲，獲Kay旗下的「淺白本部」音樂部團隊協助宣傳，更是感動不已。

再 「敲響」樂迷的心跳

EP主題《再敲響心跳》出自歌曲《踏遍星塵來治癒》的歌詞尾句，Cousin Fung坦言，一直有不少樂迷支持他唱歌，由於他對幕前當歌手的意慾不大，「我對唱歌這件事沒有放棄過，希望無論我在樂壇哪一個位置，都能夠用自己的歌曲，再『敲響』樂迷的『心跳』。」他笑言，可能樂迷眼見他太久沒有「動作」(製作以外的搞作)，都一個一個地「心跳停頓」了，所以今次Cousin希望用自己的聲音和歌曲，再次「敲響」大家的心跳。