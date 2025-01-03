Creepy Nuts洗腦歌MV破3億紀錄 《Bling-Bang-Bang-Born》成績僅次YOASOBI

Creepy Nuts憑《Bling-Bang-Bang-Born》紅到海外，早前亦來港出席Clockenflap音樂節受到本地樂迷支持，近日還為組合傳來好消息，事關此曲MV於1月1日已在YouTube上觀看次數衝破3億大關，自2024年3月3日上架後僅花304天便累積3億次觀看，成績僅次於YOASOBI的《Idol》，取代米津玄師的《Lemon》成為史上第二快破3億的日本歌MV。

《紅白》收視出爐

Creepy Nuts除夕現身《紅白》成功炒熱氣氛，表演期間還引來主持橋本環奈、伊藤沙莉、有吉弘行投入起舞，在舞台一邊齊跳「BBBB dance」；而《紅白》的收視成績昨日(2日)出爐，上半部收視與去年同樣錄得29%，下半部收視則錄得32.7%，較去年史上最低收視微升0.8%，可惜仍然屬《紅白》史上的第二差收視。至於上月30日舉行的《日本唱片大賞》頒獎禮，收視錄得11.2%，較去年的9.6%明顯上升。