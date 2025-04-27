Crystal張紋嘉「女人40」自資出新歌 憶HotCha時代收入慘淡愧對家人

2007年以三人女團HotCha入行成名的Crystal張紋嘉，2017年約滿Neway轉戰演員，她亦因舞台劇邂逅了相戀9年的演員男友林子傑（Ronald）。今年踏入「女人40」的Crystal，為事隔六年及同屬她首次自資製作的單曲《情感斷捨離》接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪。 早前，Crystal夥拍男友合演劇集《弊傢伙！我要去祓魔》大獲好評。今次受訪，Crystal坦承拍拖初期男友曾因事業不及女友而感到自卑；至於決定推出慘情新歌，原來是因爲Crystal要斷捨離的情感，不單是過往情傷，還包括當年組HotCha入行簽約十年，付出和收入長期不成正比令她愧對家人，甚至令她不敢再簽任何長約，她說：「好老實，幾年前都有公司approach我，但我真係好驚！」Crystal當年讀理大語言傳播系，一心想做新聞主播，不過因參加了理大「Dance So」，令她有機會接觸商業演出，繼而在畢業的2006年被Neway「睇中」招募她夥拍Regen及Winkie組成HotCha。

原來公司找Crystal簽約時，她曾一度卻步：「因感覺怪，一簽好耐，十年，有啲驚。」經遊說簽約後，問她最初做HotCha有沒有月薪，她說：「好問題！哈！合約係有啲harsh，而家唔怕講，係無底薪，做完嘢啲錢返咗，要扣返晒梳頭、化妝、車，同我哋出歌成本。亦因為出歌成本太高，頭三年我哋係無賺過錢之餘，公司出畀我啲advance，我哋仲要爭公司錢。」她承認HotCha七年期間，亦試過月入只有幾千蚊。不過她入行後愛上了唱歌跳舞，即使人工低也願意付出努力。但問及怎餬口，她說：「餬口係靠幾千蚊advance，都足夠，我算幸運，爸爸好support我。但我唔係有錢女，都係屋邨長大，爸爸成日叫我用住先。」一講到大學畢業數年後仍要靠父親經濟支持，Crystal即時愧疚且語帶哽咽：「當時令我最困惑，情緒最唔穩定，就係呢樣嘢。點解我日日都返工，咁辛苦做嘢，都好似無回報咁，呢啲就係負面情緒累積落嚟嘅種子，係令我而家面對一啲嘢卻步嘅原因。真係唔夠膽再簽約，好老實，幾年前都有公司approach我，但我真係好驚！」

HotCha於2014年解散，Crystal承認當時組合已無得做，不過亦令她有空檔接觸舞台劇，間接令她於2015年認識劇場演員林子傑，原來林子傑追求了一年多，才打動伊人芳心。「最初鍾意佢幽默，講嘢直接，唔會有包裝令我好有安全感。最初想諗吓先開始，因為之前啲關係我好易「瞓身」，唔想再受傷害，但係佢好細貼心，嗰陣佢未有車，會問佢老竇借架車送我返屋企，再還返架車畀家人，我住好遠，係畀佢嘅細心同安全感打動。」 兩口子的戀情於ViuTV真人騷《調較你男友》首度公開感動萬千觀眾，Crystal坦言沒想過節目會反應這麼好，並稱：「首先，當時疫情，大家無晒嘢做去試吓真人騷；其次，亦覺得關係穩定了，唔介意公開。」至於節目中，林子傑曾說因「女尊男卑」的地位讓他感到自卑，問Crystal事前知不知情？她就答：「佢無同我講，但我感覺到佢有呢個心結，會認為收入上或名聲上唔及我。但這是他的課題，我做唔到啲乜，只能畀佢感覺我想法唔係咁。但而家唔係啦，而家個個都識佢啦，搵佢影相多過搵我。」笑言她選中的男友是屬於會升值的藍籌股，Crystal笑說：「咁就好啦，承你貴言，哈！」