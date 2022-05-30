CY以陳宗澤正式出道 獲古天樂古巨基聯手力捧

「神經刀」之稱的CY在《全民造星III》打入十強，去年他以藝名陳澤言參賽，今年決定以真名陳宗澤再出道，並獲得「One Cool ChillGOOD」簽約成為旗下首位歌手。據知，「One Cool ChillGOOD」是由古天樂的One Cool與古巨基打本給太太開設的ChillGOOD聯手經營，公司安排了非常有實力的音樂班底協助，讓大家重新認識CY和他的音樂。
新歌幕後製作班底強勁
CY首支派台作品《神經刀》的幕後製作班底，請來黃偉文(Wyman)填詞，吳林峰擔任作曲人，監製、編曲重任由王雙駿(Carl叔叔)負責。當CY知道這個組合時，既興奮又震撼，並大談與吳林峰相識的經過。他說︰「《造星III》20強爭取進入10強時，我選擇以《王妃》應戰，但花姐好擔心我在聲音上的發揮，她問我會否想學唱歌，於是介紹吳林峰給我認識。我記得第一次見到他的時候，已感受到他對音樂的熱誠，他的唱功、創作等等都令我覺得他真的好厲害，好想跟他好好學習。」
請Wyman填詞好夢幻
CY坦言一直仰慕Wyman，當知道公司邀請Wyman為他填詞時，非常興奮。他說︰「我一直視Wyman為神一樣的人物，他所寫的詞『勁正』，知道他答應了出手相助填詞時，我整個情緒簡直難以形容，因為意想不到自己的歌曲會有他的詞，我真的感到好榮幸。至於Carl叔叔我一直留意他監製的歌曲，而他編曲的作品亦很震撼我；所以知道自己第一首作品會有三位神一樣的人參與，我覺得整件事好夢幻。」
歌曲製作班底強勁，《神經刀》MV的製作團隊當然也毫不馬虎，由提名香港電影金像獎最佳美術指導張蚊，夥拍第六屆首部劇情電影計劃《電競女孩》導演Veronica Bassetto聯合導演。MV取景於快將清拆的深水埗棚仔布市場，於MV內CY初嘗日本武士造型，對他而言最難忘竟是與一把武士刀的互動:「整個拍攝中，我最難忘的是拿起武士刀任意揮舞，如果平時這樣做，大家會以為我是瘋子(笑)！所以多得歌詞內容讓我可以這樣做。當我要投入傷感的情緒並拿起舞武士刀揮舞的那一刻，我覺得好『爽』。而且那場面感覺是蠻淒美的。」
錄音超緊張
CY坦言非常緊張今次首支個人單曲《神經刀》，在正式錄音時也是從未如此緊張過，感覺很難忘:「參加『造星III』時，大家幫我起了『神經刀』這稱號，作為第一首作品以此為名，好似都幾可以代表到我。製作第一首作品的整個過程都令我感到好緊張，我記得錄音前一晚，完全陷入失眠，甚至緊張到吃不下。」他指Carl叔叔為令他放鬆下來，先跟他聊天，好讓他了解整首曲。在整個錄音過程，對方帶動CY演繹的情緒，Carl叔叔也在錄音時改了他不少壞習慣，給他錦囊用在技巧上、情感上發揮，CY認為這是一段獲益良多的經歷。