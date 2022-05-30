CY以陳宗澤正式出道 獲古天樂古巨基聯手力捧

「神經刀」之稱的CY在《全民造星III》打入十強，去年他以藝名陳澤言參賽，今年決定以真名陳宗澤再出道，並獲得「One Cool ChillGOOD」簽約成為旗下首位歌手。據知，「One Cool ChillGOOD」是由古天樂的One Cool與古巨基打本給太太開設的ChillGOOD聯手經營，公司安排了非常有實力的音樂班底協助，讓大家重新認識CY和他的音樂。

新歌 幕後製作班底強勁

CY首支派台作品《神經刀》的幕後製作班底，請來黃偉文(Wyman)填詞，吳林峰擔任作曲人，監製、編曲重任由王雙駿(Carl叔叔)負責。當CY知道這個組合時，既興奮又震撼，並大談與吳林峰相識的經過。他說︰「《造星III》20強爭取進入10強時，我選擇以《王妃》應戰，但花姐好擔心我在聲音上的發揮，她問我會否想學唱歌，於是介紹吳林峰給我認識。我記得第一次見到他的時候，已感受到他對音樂的熱誠，他的唱功、創作等等都令我覺得他真的好厲害，好想跟他好好學習。」

請 Wyman填詞好夢幻

CY坦言一直仰慕Wyman，當知道公司邀請Wyman為他填詞時，非常興奮。他說︰「我一直視Wyman為神一樣的人物，他所寫的詞『勁正』，知道他答應了出手相助填詞時，我整個情緒簡直難以形容，因為意想不到自己的歌曲會有他的詞，我真的感到好榮幸。至於Carl叔叔我一直留意他監製的歌曲，而他編曲的作品亦很震撼我；所以知道自己第一首作品會有三位神一樣的人參與，我覺得整件事好夢幻。」