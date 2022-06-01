CY現身商台谷處男作 預告今年內推出三、四首新歌

CY曾以藝名陳澤言殺入《全民造星III》十強，由歌喉到舞台上表現都令人讚賞，而經過年半時間裝備自己，CY以真名陳宗澤正式出道。CY成為「One Cool ChillGOOD」首位歌手，處男單曲《神經刀》邀來重量級製作班底，由吳林峰作曲、黃偉文（Wyman）填詞、王雙駿監製及編曲。

《神經刀》已在各大音樂平台上架，CY甫出道立即馬不停蹄為新歌宣傳，今日首次以歌手身份上商台接受叱咤903電台節目訪問，分享灌錄《神經刀》之創作歷程，他稱:「第一次做叱咤樂壇訪問好緊張呀！」節目直播期間，CY談到今次的強勁創作班底，表示早在《造星III》時已經認識吳林峰，形容跟對方的性格也同樣直率，而提到Wyman填寫的歌詞，CY透露都有照對方吩咐在錄音前先睇尊尼特普（Johnny Depp）經典電影《幻海奇緣》（Edward Scissorhands），CY坦言有點似片中主角，不知所措的經歷使他好有代入感，而收到《神經刀》的歌詞後，也驚嘆內容如自己的寫題，還笑言：「嚇死，見到份歌詞…唔講，Wyman以為同我好friend。」CY又透露，公司今年打算為他推出三、四首歌曲，目前已籌備第二支單曲，暫定6月面世，最後還於網上直播叫Fans期待他第二首作品，一定不會令大家失望。