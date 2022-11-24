CY陳宗澤夭心夭肺演繹《滴滴金》 網民睇好搶叱咤生力軍

《滴滴金》歌詞道出失戀傷痛，有巴打在論壇上就話聽得虐心，尤其最近分手更加是身同感受，副歌唱到「無憾了吧，一起燒過煙花，並互相劃上，最燦爛那傷疤…」歌詞夠晒夭心夭肺。《滴滴金》的MV昨晚終於在YouTube首播，CY請來COLLAR成員陳泳伽(Winka)擔任女主角，上演一幕幕動人的愛情故事，CY跟Winka有不少親熱場面，既磨鼻又親吻額頭，更有床上演出，兩人在MV中由甜蜜到分手的畫面也擦出火花，歌迷還期待兩人有機會推出合唱版。CY攻入樂壇的成績相當不俗，被睇好在元旦舉行的《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上定有斬獲，大有機會殺入叱咤樂壇生力軍男歌手三甲之列，今年對手還有黃明德(Dark)、MIRROR成員李駿傑(Jeremy)及ERROR成員保錡等，CY能否靠《滴滴金》食胡就要睇未來數周的上榜走勢。