CY陳宗澤夭心夭肺演繹《滴滴金》 網民睇好搶叱咤生力軍

新一代唱得之人陳宗澤(CY)今年全面殺入樂壇，繼《神經刀》及《罐頭湯》之後，今次新歌繼續演繹「三字經」，這首《滴滴金》被視為年底壓軸情歌，由徐浩作曲、黃偉文(Wyman)填詞，上架後獲連登網民勁讚是年度最佳K歌，更認為徐浩絕對是本地樂壇的「K歌之王」，形容《滴滴金》整體質素拍得住他去年為MC張天賦炮製的大熱作品《記憶棉》，有助CY爭叱咤新人獎能坐亞望冠。
《滴滴金》歌詞道出失戀傷痛，有巴打在論壇上就話聽得虐心，尤其最近分手更加是身同感受，副歌唱到「無憾了吧，一起燒過煙花，並互相劃上，最燦爛那傷疤…」歌詞夠晒夭心夭肺。《滴滴金》的MV昨晚終於在YouTube首播，CY請來COLLAR成員陳泳伽(Winka)擔任女主角，上演一幕幕動人的愛情故事，CY跟Winka有不少親熱場面，既磨鼻又親吻額頭，更有床上演出，兩人在MV中由甜蜜到分手的畫面也擦出火花，歌迷還期待兩人有機會推出合唱版。CY攻入樂壇的成績相當不俗，被睇好在元旦舉行的《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上定有斬獲，大有機會殺入叱咤樂壇生力軍男歌手三甲之列，今年對手還有黃明德(Dark)、MIRROR成員李駿傑(Jeremy)及ERROR成員保錡等，CY能否靠《滴滴金》食胡就要睇未來數周的上榜走勢。