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娛樂
2022-10-22 16:00:00

CY陳宗澤孖《造星III》好兄弟玩crossover 期待獲ANSONBEAN教舞技

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CY陳宗澤孖《造星III》好兄弟ANSONBEAN玩crossover。

CY陳宗澤孖《造星III》好兄弟ANSONBEAN玩crossover。

今年進軍樂壇的CY陳宗澤邀來《全民造星III》同屆好友ANSONBEAN，玩crossover大鬥饒舌功架，請來DJ Johnnie Darka打碟助陣。為了給樂迷帶來耳目一新的感覺，兩人新編唱對方的歌曲ANSONBEAN更為CY的新歌《罐頭湯》重新編寫Rap詞

好兄弟互笠高帽

兩位好兄弟互笠高帽、惺惺相惜，ANSONBEAN大讚《罐頭湯》別具意義，他特地創作個人紀錄最長的rap是一次：「今次都係一個幾大嘅挑戰，而呢個題材都幾好發揮，希望大家關心人哋都唔好hea，唔好好似一個例牌嘅罐頭湯咁。」CY自言收到ANSONBEAN份詞大感興奮：「佢好快揣摩完，用好短時間就捉到個中心思想，再加入自己想表達嘅訊息真係好犀利！」在CY演唱《OMG(oh my grind)》時，ANSONBEAN大讚新mixing令歌曲煥然一新：「加入CY同T-Ma嘅mixing、CY仲係尾段加入高八度嘅演唱，令成首歌嘅感覺唔同咗、好新鮮！」CYANSONBEAN雖然年紀輕輕，但對製作音樂作卻份外認真嚴謹。

兩人請來DJ Johnnie Darka打碟助陣。 去年出道的ANSONBEAN，在樂壇上，算是CY的師兄。 CY感激ANSONBEAN特地為crossover重新填寫rap詞。

攬頭攬頸好兄弟

拍攝MV當天，每完成一個鏡頭，二人馬上去翻看影片了解有什麼改善空間。兩位大男孩經歷《造星III》及出道後的互相扶持而建立出深厚的友誼，拍攝空檔期間不時攬頭攬頸，想不到比較慢熱的CY竟然在ANSONBEAN旁會展現出熱情的一面。CY笑言希望將來有機會出跳唱歌曲時，會邀請ANSONBEAN授跳舞技巧ANSONBEAN毫不猶豫地應允：「可以啊！教完你之後我哋又可以battle啦！」看來樂迷們都要多加鞭策CY推出跳舞作品，令二人再度同框crossover！
 

CY與ANSONBEAN惺惺相惜。 兩人唱得投入又非常認真。
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