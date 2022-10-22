CY陳宗澤孖《造星III》好兄弟玩crossover 期待獲ANSONBEAN教舞技

今年進軍樂壇的CY陳宗澤邀來《全民造星III》與同屆好友ANSONBEAN，玩crossover大鬥饒舌功架，請來DJ Johnnie Darka打碟助陣。為了給樂迷帶來耳目一新的感覺，兩人重新編唱對方的歌曲，ANSONBEAN更為CY的新歌《罐頭湯》重新編寫Rap詞。

好兄弟互笠高帽

兩位好兄弟互笠高帽、惺惺相惜，ANSONBEAN大讚《罐頭湯》別具意義，他特地創作個人紀錄最長的rap詞，是一次：「今次都係一個幾大嘅挑戰，而呢個題材都幾好發揮，希望大家關心人哋都唔好hea，唔好好似一個例牌嘅罐頭湯咁。」CY自言收到ANSONBEAN份詞大感興奮：「佢好快揣摩完，用好短時間就捉到個中心思想，再加入自己想表達嘅訊息真係好犀利！」在CY演唱《OMG(oh my grind)》時，ANSONBEAN大讚新mixing令歌曲煥然一新：「加入CY同T-Ma嘅mixing、CY仲係尾段加入高八度嘅演唱，令成首歌嘅感覺唔同咗、好新鮮！」CY和ANSONBEAN雖然年紀輕輕，但對製作音樂作卻份外認真嚴謹。