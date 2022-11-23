CY與笑容燦爛甜美的Winka，日前為《滴滴金》拍攝MV，兩人以多個青春造型出現，到達不同地點取景，當中包括中環海濱及沙灘等浪漫風景。對於Wyman筆下的《滴滴金》歌詞，CY充滿戀愛的畫面：「無遺憾了吧﹗至少我們有風風火火地愛過，愛就好像煙花，璀璨有時，熄滅亦有時。這首歌訴說着愛情的模樣，當我們陷入愛的漩渦，明知最後可能只得到燦爛傷疤，但還是會不顧一切地投入吧﹗」至於今次為何選擇找Winka飾演MV中女朋友角色，其實是CY親自向公司提出要求，他指Winka讓他有女朋友的感覺，希望邀得對方為MV演出。CY說：「我同Winka是第一次合作，今次MV促成我們首次意識上交流，我們一齊共同工作了24小時。」由於二人事前並不認識，CY在拍攝前極度擔心會否影響拍攝進度及可觀性，他說：「MV故事講一對情侶多年的拍拖過程，我初時擔心大家不熟絡，拍出來的效果，但到拍攝時，Winka給我從容感覺，讓我感覺不是在拍MV，而真是與Winka拍拖10年，很快已拿捏到情侶狀態。」至於親熱程度，CY更比過往的MV有重大突破，CY笑言：「我們有拖手、擁抱，相方靠得很近的鏡頭及動作，我初時估計自己都會尷尬或不敢，但在真實拍攝時，我竟與Winka一氣呵成完成演出。」