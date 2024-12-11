DAN DA DAN︱Creepy Nuts再推大熱新歌 《膽大黨》主題曲向《貞子VS伽椰子》致敬

本的二人Hip Hop組合Creepy Nuts，今年憑大熱洗腦歌《Bling-Bang-Bang-Born》爆紅樂壇，日前首度來港參與Clockenflap，主音R-指定一口氣唱了多支人氣單曲，更演繹了話題動畫《DAN DA DAN》（膽大黨）主題曲《Otonoke》，Creepy Nuts更預告將有機會再到香港開騷見歌迷。
榮登年度冠軍
由R-指定與DJ松永準組成的Creepy Nuts，首次打入除夕夜舉行的年度樂壇盛會《紅白歌唱大賽》，暫時未公布出場曲目，料屆時會唱出冠軍歌《Bling-Bang-Bang-Born》，而Billboard JAPAN剛公布的2025年度「Hot 100」，《Bling-Bang-Bang-Born》就登上年度總合冠軍寶座。
加入都市傳說
至於《DAN DA DAN》（膽大黨）大hit，連帶Creepy Nuts唱出的主題曲《Otonoke》同樣深受歡迎；為配合《DAN DA DAN》故事涉及靈異與外星人題材，歌詞背後原來亦加入一些都市傳說，當中一句歌詞唱出「貞子伽椰子全都來黃泉之國wonderland」，借2016年經典鬼片《貞子VS伽椰子》來配合幽靈大戰外星人情節，故R-指定創作此曲時就把這部電影內容寫進歌詞，原來漫畫原作者龍幸伸最初創作《DAN DA DAN》時，也是受到《貞子VS伽椰子》啟發，R-指定在未知情下，創作了這句歌詞，卻巧合地代作者向該片作出致敬。