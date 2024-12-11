DAN DA DAN︱Creepy Nuts再推大熱新歌 《膽大黨》主題曲向《貞子VS伽椰子》致敬

本的二人Hip Hop組合Creepy Nuts，今年憑大熱洗腦歌《Bling-Bang-Bang-Born》爆紅樂壇，日前首度來港參與Clockenflap，主音R-指定一口氣唱了多支人氣單曲，更演繹了話題動畫《DAN DA DAN》（膽大黨）主題曲《Otonoke》，Creepy Nuts更預告將有機會再到香港開騷見歌迷。

榮登年度冠軍

由R-指定與DJ松永準組成的Creepy Nuts，首次打入除夕夜舉行的年度樂壇盛會《紅白歌唱大賽》，暫時未公布出場曲目，料屆時會唱出冠軍歌《Bling-Bang-Bang-Born》，而Billboard JAPAN剛公布的2025年度「Hot 100」，《Bling-Bang-Bang-Born》就登上年度總合冠軍寶座。