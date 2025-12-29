Danielle被飛出NewJeans兼追究賠償 ADOR確認Hanni選擇留低

韓國女團NewJeans，今日其所屬經理人公司ADOR，發出正式聲明，宣布終止與成員Danielle的專屬合約，理由是「我們認為她很難繼續作為NewJeans成員和ADOR所屬藝人一同活動，因此已於今天通知解除專屬合約。」這意味著NewJeans肯定不能以5人陣容回歸。

ADOR稱，在法院「專屬合約效力確認訴訟」判決確定後，與Minji、Hanni、Danielle及她們的家人們進行多次深入溝通。在過程中，雙方共同檢討過去發生的所有事情，並花時間客觀地審視了事件。在家人陪同下回韓國的Hanni，與公司真誠溝通後，她決定尊重法院判決，繼續留在ADOR。至於Minji目前正與ADOR進行對話，雙方正積極討論增進彼此共識。