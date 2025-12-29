熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 叱咤2025 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-12-29 15:00:00

Danielle被飛出NewJeans兼追究賠償 ADOR確認Hanni選擇留低

分享：
Danielle被宣布飛出NewJeans兼追究賠償 ADOR確認Hanni選擇留低

Danielle被飛出NewJeans兼追究賠償 ADOR確認Hanni選擇留低

韓國女團NewJeans，今日其所屬經理人公司ADOR，發出正式聲明，宣布終止與成員Danielle的專屬合約，理由是「我們認為她很難繼續作為NewJeans成員和ADOR所屬藝人一同活動，因此已於今天通知解除專屬合約。」這意味著NewJeans肯定不能以5人陣容回歸。

 

ADOR稱，在法院「專屬合約效力確認訴訟」判決確定後，與MinjiHanniDanielle及她們的家人們進行多次深入溝通。在過程中，雙方共同檢討過去發生的所有事情，並花時間客觀地審視了事件。在家人陪同下回韓國的Hanni，與公司真誠溝通後，她決定尊重法院判決，繼續留在ADOR。至於Minji目前正與ADOR進行對話，雙方正積極討論增進彼此共識。

adblk5

 

 

ADOR稱，Danielle的家人須要為今次的紛爭付上法律責任。 NewJeans肯定不能再以5人陣容亮相。 ADOR指，與Hanni商談後她確認選擇留低，繼續以NewJeans成員身份活動。 Spotify昨日公布，NewJeans的《ETA》播放量已經突破4億次。 New Jeans的上訴禁制令被法院駁回。 NewJeans於《SBS歌謠大戰》 的紅地氈造型。 NewJeans未來前景，仍然一片堪虞。

至於DanielleADOR認為她已難以繼續作為NewJeans成員，以及公司旗下藝人活動，因此今日宣布與她解除專屬合約。ADOR又指：「導致此次糾紛局面、對NewJeans脫離和回歸延遲，負重大責任是一名Danielle的家人和前代表閔熙珍。」公司更稱，會按計畫依法追究其法律責任。

 

ADOR指，在與成員對話過程中了解到，她們長期持續接收到扭曲且偏頗的資訊，導致對公司產生許多誤解，甚至演變成紛爭。關於紛爭過程中產生的各項爭議，他們決定日後找機會向大眾說明，目前正在討論說明的時間與方式。

ADVERTISEMENT

請你睇尋秦記👇原班人馬重現大銀幕🤩

ad