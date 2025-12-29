Danielle被飛出NewJeans兼追究賠償 ADOR確認Hanni選擇留低

韓國女團NewJeans，今日其所屬經理人公司ADOR，發出正式聲明，宣布終止與成員Danielle的專屬合約，理由是「我們認為她很難繼續作為NewJeans成員和ADOR所屬藝人一同活動，因此已於今天通知解除專屬合約。」這意味著NewJeans肯定不能以5人陣容回歸。
ADOR稱，在法院「專屬合約效力確認訴訟」判決確定後，與Minji、Hanni、Danielle及她們的家人們進行多次深入溝通。在過程中，雙方共同檢討過去發生的所有事情，並花時間客觀地審視了事件。在家人陪同下回韓國的Hanni，與公司真誠溝通後，她決定尊重法院判決，繼續留在ADOR。至於Minji目前正與ADOR進行對話，雙方正積極討論增進彼此共識。
至於Danielle，ADOR認為她已難以繼續作為NewJeans成員，以及公司旗下藝人活動，因此今日宣布與她解除專屬合約。ADOR又指：「導致此次糾紛局面、對NewJeans脫離和回歸延遲，負重大責任是一名Danielle的家人和前代表閔熙珍。」公司更稱，會按計畫依法追究其法律責任。
ADOR指，在與成員對話過程中了解到，她們長期持續接收到扭曲且偏頗的資訊，導致對公司產生許多誤解，甚至演變成紛爭。關於紛爭過程中產生的各項爭議，他們決定日後找機會向大眾說明，目前正在討論說明的時間與方式。