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娛樂
2024-04-16 22:55:00

Danielle@NewJeans姐姐GYUNA出道 K-Pop樂壇有多對姊妹花

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Danielle姐姐GYUNA，應與她一樣同樣擁有混血兒的美人胚子。

韓國女團NewJeans C位的混血成員Danielle，其姐姐Olivia Marsh將以藝名GYUNA出道，推出歌曲加入K-Pop樂壇。近日JTBC電視台新劇《Hide》正在熱播，官方於YouTube上載了一首由GYUNA獻唱的插曲《LAVA》，由網友留言：「GYUNA！Congratulations for your debut !! I know how hard you've been working for this, and I'm so excited to see you out there! Wish you all the best and hope you to become a great artist like your sister。(GYUNA，祝賀你推出自己的作品，知道你為此付出很大努力，祝妳一切順利，希望妳能成為像你妹妹一樣偉大的藝術家。)」

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據網友的回覆，GYUNA就是Danielle的姐姐Olivia Marsh，她與Danielle一樣擁有混血美貌，因此曾經擔任兒童模特兒，2018年於一個青年藝術節，曾選擇演唱Sara Bareilles的《Gravity》，展現出色的唱功。因此網友紛紛留言，希望姐妹二人日後能夠同台演出。而網上暫未有GYUNA的照片流出，估計樣貌應與Danielle非常相像，同樣擁有一副混血兒美人胚子。

而K-Pop姊妹花，除了Danielle與GYUNA外，還有李彩妍和ITZY李彩英姊妹、前少女時代成員Jessica和Krystal、TWICE的定延與演員姐姐孔升妍。

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Danielle與姐姐Olivia Marsh，童年時已經擔任模特兒工作。

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GYUNA主唱的插曲《LAVA》封面。

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Danielle與姐姐Olivia Marsh，同樣擁有韓、澳雙重國籍。

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