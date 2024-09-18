Danielle@NewJeans親姐Olivia Marsh 10月出道成創作歌手

NewJeans的成員Danielle的親姐姐Olivia Marsh，將於10月出道成為歌手，並簽約美國三大唱片公司的華納音樂(Warner Music Group)旗下的一個新的全球品牌MPLIFY。而Olivia Marsh是首位加入該品牌的藝人。
擁有韓國和澳洲雙國籍的Olivia Marsh，今年4月就曾傳出她即將出道的消息，如今她終於在華納實現了自己的夢想。其經理公司透露，「Olivia Marsh預計將於10月出道，請大家以愛的眼光來守護她。」這一消息無疑讓她的粉絲們充滿期待。
Olivia Marsh過去曾與多位K-Pop製作人及作曲家們保持密切合作，積累了豐富的音樂實力，預計在10月正式出道。她表示：「我很高興能與MPLIFY一起開啟新的旅程，非常期待能早日向大家展示我的音樂。」Olivia Marsh對於即將到來的音樂生涯充滿信心和期待。
Olivia Marsh是一位來自澳大利亞的創作歌手，以其作曲才華和獨創性而被MPLIFY羅致。她的音樂靈感來自多位知名藝術家，如ABBA、John Denver、Tame Impala和Vera Blue等，從小她就開始唱歌和作曲之路，fans均期望她能夠與妹妹Danielle姊妹檔同台演出。