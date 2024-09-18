Danielle@NewJeans親姐Olivia Marsh 10月出道成創作歌手

NewJeans的成員Danielle的親姐姐Olivia Marsh，將於10月出道成為歌手，並簽約美國三大唱片公司的華納音樂(Warner Music Group)旗下的一個新的全球品牌MPLIFY。而Olivia Marsh是首位加入該品牌的藝人。

擁有韓國和澳洲雙國籍的Olivia Marsh，今年4月就曾傳出她即將出道的消息，如今她終於在華納實現了自己的夢想。其經理公司透露，「Olivia Marsh預計將於10月出道，請大家以愛的眼光來守護她。」這一消息無疑讓她的粉絲們充滿期待。