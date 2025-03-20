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娛樂
2025-03-20 08:15:55

Danielle@NJZ過兩日襲港 家姐Olivia Marsh西九開騷邀Nancy Kwai同台合唱

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Danielle@NJZ過兩日襲港 家姐Olivia Marsh西九開騷邀Nancy Kwai同台合唱

Danielle與家姐Olivia Marsh同一星期到香港，Olivia更與本地歌手結緣。

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New Jeans改名NJZ後首度襲港出席周日的Complex Live！演唱會，混血成員Danielle胞姊Olivia Marsh，昨日比妹妹早一步抵港，首辦亞洲宣傳之旅並首次見本地歌迷。

擁有澳洲與韓國血統的Olivia Marsh以創作歌手姿態發展，甫來到香港，昨晚現身西九文化區「留白Livehouse」舉行fan meeting，大唱首張個人 EPMeanwhile》歌曲，包括《42》、《Pina Colada》等，之後更戴上黑超唱出《Strategy》、《Backseat》，除了自己作品外，Olivia亦翻唱妹妹Danielle所屬組合NJZ大熱作《Ditto》，又挑戰廣東歌唱出容祖兒的《九秒九》，贏得熱烈掌聲。

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創作歌手Olivia Marsh昨晚現身西九「留白Livehouse」開騷。 (娛樂組攝) Olivia Marsh妹妹是當紅女團NJZ成員Danielle。 Olivia Marsh在《42》的MV內，公開兩姊妹兒時的珍貴片段。

Olivia熱愛藝術創作，涉獵繪畫、陶藝、木工、銀飾設計等多個領域，台上螢幕亦展示其畫作，她自爆平時放假最愛宅在家，她跟家人感情要好，在《42》的MV內就用上兒時的珍貴片段，公開她與妹妹的成長經過，Olivia又表示母親最拿手是越式春卷，最愛食媽媽炮製的美食來享受天倫樂。

活動上，Olivia跟香港粉絲有不少互動，抽籤選出幸福歌迷上台合照及送上即影即有，Olivia還主動送抱，大派福利。去到尾聲，唱片公司安排Nancy Kwai歸綽嶢任嘉賓，與Olivia同台合唱《Blue Roses》及Ed Sheeran歌曲《Give Me Love》，為歌迷帶來驚喜，Olivia臨走前更與全場歌迷大合照留念。

Olivia Marsh在香港fan meeting上抽籤選出幸運兒合照。 Olivia向歌迷主動送抱，大派福利。 (娛樂組攝) Olivia翻唱了NJZ大熱作《Ditto》。 (娛樂組攝) Olivia熱愛藝術創作，台上螢幕亦展示其畫作。 (娛樂組攝) Nancy Kwai驚喜擔任嘉賓。 (娛樂組攝) Nancy Kwai為Olivia Marsh亞洲巡迴宣傳的香港站擔任嘉賓。 (娛樂組攝) Nancy Kwai為Olivia Marsh亞洲巡迴宣傳的香港站擔任嘉賓。 (娛樂組攝) 創作歌手Olivia Marsh昨晚現身西九「留白Livehouse」開騷。 (娛樂組攝)

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