熱門搜尋:
驚蟄 回南天 Belgravia Place 撤辣 馮祥記清盤 奧斯卡2024 李龍基 大光麵 長者醫療券 垃圾徵費 流感 姜濤 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 婚後事
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-03-05 19:09:20

Daoko香港演唱會｜Daoko越洋受訪 盼認識香港歌手斟合作

分享：
Daoko香港演唱會｜Daoko越洋受訪 盼認識香港歌手斟合作

日本女歌手Daoko近日透過電郵接受《am730》越洋訪問。

日本女歌手Daoko昨日迎來27歲生日，並於本周來港，將在星期日(3月10日) 假九展Music Zone舉行演唱會《First Live in Hong Kong》。

讚香港集合文化藝術

Daoko近日越洋接受《am730》作電郵訪問，問到對香港的印象時，她表示：「今次是第二次去香港，但個人演唱會是第一次，所以很開心，也很期待！香港的街道很有型，感覺是文化藝術很豐富的地方！」在港首辦個唱，Daoko知道很多人是第一次看她的演唱會，為了讓Fans更加盡興，計劃屆時用一個新舊交織的歌單來滿足歌迷。即將來港的Daoko，亦打算此行去認識香港樂壇，她謂：「如果有機會跟香港的Artist合作的話，也想試試！目前還未認識香港的Artist，但相信有很多優秀的人，希望能在今次去香港時可以發掘一下！」距離香港演唱會尚有五天，她抱着相當興奮的心情見港迷，並說：「Daoko職業生涯的首次香港個人Live！我幹勁十足！為了讓各位香港Fans能盡興，我會全力以赴，請務必要來玩喔！我在會場等大家。」Daoko曾與米津玄師合作2017年人氣單曲《打上花火》，翌年更為她殺入除夕夜舉行的日本樂壇盛事《紅白歌合戰》(紅白大賽)，知名度亦大大提升。

Daoko將於星期日到九展Music Zone舉行香港演唱會。 Daoko Daoko Daoko將於星期日到九展Music Zone舉行香港演唱會。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受