Day許軼公開跳唱個人作 COLLAR團綜狂穿泳衣

COLLAR成員許軼(Day)成為第4位成員推出solo，今日(9日)到尖沙咀舉行Release Party。活動中，Day除了現身分享推出個人首支單曲及分享新曲MV拍攝點滴外，一向寵粉的Day更與粉絲在台上大玩遊戲，並即場獻唱新歌。台上活動結束後，Day還與眾粉絲近距離互動合影及親自送出Magic Day予粉絲。

Day指新歌《Wait A Second》對她而言意義非凡，因為它經歷了多個「第一次」，包括第一次獨自拍攝MV，以及首次出席這樣的活動，讓她既興奮又緊張，並她預告之後會陸續有個人單曲推出。今次找來范麒智(Kenji)做男主角，她表示雙方並不認識，但第一場戲已經要拖手，令她非常怕羞，但對方就非常好，在拍攝期間常跟她傾偈，好讓她放鬆些。她亦感謝COLLAR其他隊友專程來探班，更買了不少飲品請大家飲，令她感到好幸福。

至於會否跟公司的同事合作，她希望可以跟肥仔或MIRROR的Jeremy合作，但肥仔已經跟Candy合作過，唯有寄望跟Jeremy，因為覺得對方很sexy。