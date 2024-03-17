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娛樂
2024-03-17 20:35:58

Day避談與Nathan拍拖 貼與COLLAR跳舞片遭網民留言洗版

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Day對於跟Nathan拍拖一事，一直都是遊花園。

COLLAR成員許軼(Day)被傳媒踢爆跟《全民造星V》的魏(Nathan)拍拖，及後有網民發現二人過去貼出的家居環境照片，不但梳化相同，就連天花板上的燈亦出奇地同款，令人不禁猜測他們曾發展到同居階段。

其後有網民列出時間線，質疑Day介入Nathan與圈外女友Jessie的關係。事件發酵多日，Day日前在TG粉絲群組回應︰「對不起讓喜歡我的大家擔心了，我會努力生活，專注工作，大家也要按時吃飯，繼續善良。」此外，她亦在IG貼上跟GaoCandy的跳舞片段，當無事發生。

Day貼出跟隊友Candy及Gao的跳舞片。

不過，網民對DayMakerVille冷處理大感不滿，紛紛留言鬧爆Day︰「瞓得好嗎？會唔會夢到枉死嘅Jessie」、「幾時帶埋Nathan返尼泊爾見家長？」、「Jessie死左你有冇一丁點既唔開心？」、「1000 can?」，甚至有自稱是Day的支持者留言說︰「講真我對你有啲失望，由你兩年前出道我支持到而家，我本身都仲相信係fake news，但係見到你同Nathan間屋一樣，仲要上年入佢Tg，而且同阿wing講嘅下半年認識好大出入，已經冇辦法相信係假新聞我已經對陳蕾失望完，人命嚟㗎⋯⋯我希望你可以好好咁出嚟解。」

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