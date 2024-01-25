Day@COLLAR赴日浸溫泉睇晒Lolly Talk身材 踢爆Ah Yo反鎖廁所兩小時

Day聯同Lolly Talk成員赴日旅行，笑言浸溫泉令自己艷福不淺。(陳奕釗攝)

泰國BL劇男星New Thitipoom（鄭明心）今日現身尖沙咀，跟周秀娜(Chrissie)、Nancy(歸綽嶢)、張天穎(Jaime)及COLLAR成員Day(許軼)一同出席品牌活動。 Day今日在活動上受訪，她表示雖沒有睇開泰劇，但都有留意泰國藝人，亦有睇過泰國電影，當中最深刻是《出貓特攻隊》，尤其對女主角Aokbab(茱蒂蒙瓊查容蘇因)最為鍾情，已看過她多部電影。Day剛從日本返港，今次她與Lolly Talk成員到當地旅行數天，除了在東京盡情Shopping外，更到富士山浸溫泉及富士急玩機動遊戲。

Day透露今次在日本喪食，每天吃三至四餐，問到有沒有艷遇？她答：「我覺得我有艷遇，因為我哋一齊浸溫泉，好多嘢睇好正，對住富士山個景浸溫泉。」Day大讚一班好友個個都身材好， 並有瘋狂拍照，Day又踢爆在民宿要check out時，Ah Yo(郭曉妍)竟反鎖在廁所兩小時，並說：「Ah Yo反鎖喺廁所兩個鐘至出得番嚟，然後我哋喺出面陪佢傾偈，又在窗度遞一啲食物畀佢，好慘。」經房東找師傅開鎖，Ah Yo被困兩小時後才成功逃脫，慶幸有驚無險，之後大家趕車去下一站，好彩沒有影響行程。