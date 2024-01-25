熱門搜尋:
美斯訪香港 農曆新年2024 垃圾徵費 保暖方法 Twins演唱會2024 機管局債券 MIRROR演唱會2024 流感 深圳Costco 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 山姆超市 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-01-25 17:56:08

Day@COLLAR赴日浸溫泉睇晒Lolly Talk身材 踢爆Ah Yo反鎖廁所兩小時

分享：
Day聯同Lolly Talk成員赴日旅行，笑言浸溫泉令自己艷福不淺。(陳奕釗攝)

Day聯同Lolly Talk成員赴日旅行，笑言浸溫泉令自己艷福不淺。(陳奕釗攝)

泰國BL劇男星New Thitipoom（鄭明心）今日現身尖沙咀，跟周秀娜(Chrissie)Nancy(歸綽嶢)、張天穎(Jaime)COLLAR成員Day(許軼)一同出席品牌活動。

Day今日在活動上受訪，她表示雖沒有睇開泰劇，但都有留意泰國藝人，亦有睇過泰國電影，當中最深刻是《出貓特攻隊》，尤其對女主角Aokbab(茱蒂蒙瓊查容蘇因)最為鍾情，已看過她多部電影。Day剛從日本返港，今次她與Lolly Talk成員到當地旅行數天，除了在東京盡情Shopping外，更到富士山浸溫泉及富士急玩機動遊戲。

COLLAR成員Day今日現身品牌活動。 (陳奕釗攝) Day與Lolly Talk成員到日本展開數天旅行。 Day踢爆Ah Yo反鎖在民宿廁所兩小時。 Ah Yo(郭曉妍)

Day透露今次在日本喪食，每天吃三至四餐，問到有沒有艷遇？她答：「我覺得我有艷遇，因為我哋一齊浸溫泉，好多嘢睇好正，對住富士山個景浸溫泉。」Day大讚一班好友個個都身材好， 並有瘋狂拍照，Day又踢爆在民宿要check out時，Ah Yo(郭曉妍)反鎖在廁所兩小時，並說：「Ah Yo反鎖喺廁所兩個鐘至出得番嚟，然後我哋喺出面陪佢傾偈，又在窗度遞一啲食物畀佢，好慘。」經房東找師傅開鎖，Ah Yo被困兩小時後才成功逃脫，慶幸有驚無險，之後大家趕車去下一站，好彩沒有影響行程。

Day指新年過後開始為COLLAR演唱會作準備及排練，她已開始做運動及節食，現時差不多有齊流程，問到是否被追飛債？她表示：「都有親戚朋友問可唔可以買到飛，但我哋內部飛都係有限，可以預訂畀朋友嘅飛暫時唔知有幾多，所以都叫佢哋如果買到就自己嘗試買。」暫時未知會否加場，被問到時有甚麼驚喜給粉絲，Day就大賣關子，叫大家期待一下。

Day與周秀娜等香港藝人，今日在活動上跟泰國男星New同場示範新裝。 (陳奕釗攝) Day在活動上示範新裝。 (陳奕釗攝) Day在活動上示範新裝。 (陳奕釗攝) Day在活動上示範新裝。 (陳奕釗攝) Day在活動上示範新裝。 (陳奕釗攝)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受