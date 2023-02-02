DC宇宙《綠燈俠》4套超英劇HBO Max上架

DC Studios主理人James Gunn宣布DCU第一階段電影後，陸續公開超級英雄劇集的消息。最受注目是《綠燈俠》(Green Lantern)確認回歸。《綠燈俠》多人談論的原因，是因為2011年上映、由「死侍」男星賴恩雷諾士主演的電影版本，其毀滅性的CG及橋段，令該片多年來一直受盡嘲諷。今次以劇集回歸，將由兩代綠燈俠Hal Jordan與John Stewart演出，以偵探破案類作主線，並串連日後的DCU電影故事。