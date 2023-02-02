DC宇宙《綠燈俠》4套超英劇HBO Max上架

DC Studios主理人James Gunn宣布DCU第一階段電影後，陸續公開超級英雄劇集的消息。最受注目是《綠燈俠》(Green Lantern)確認回歸。《綠燈俠》多人談論的原因，是因為2011年上映、由「死侍」男星賴恩雷諾士主演的電影版本，其毀滅性的CG及橋段，令該片多年來一直受盡嘲諷。今次以劇集回歸，將由兩代綠燈俠Hal Jordan與John Stewart演出，以偵探破案類作主線，並串連日後的DCU電影故事。
《神奇女俠》前傳講政治
《神奇女俠》電影無限期延遲開拍，劇集版《神奇女俠》前傳《Paradise Lost》搶先推出。風格接近神劇《權力遊戲》(Game of Thrones)，故事發生在神奇女俠出生之前，講述天堂島(Themyscira)亞馬遜族的鬥爭，當中涉及更多的政治與社會問題。
《Waller》所指的是控制一眾反派英雄、由黑人女星Viola Davis飾演的Amanda Waller，時間線發生在《和平使者》(Peacemaker)第1至第2季之間，《和平使者》成員亦會參與演出。《Booster Gold》則講述一位愛追逐名利的失敗者，利用未來技術回到過去，令自己成為萬人敬仰的超級英雄。以上劇集將會在串流平台HBO Max上架。