DC新片《水行俠與失落王國》香港開畫登票房冠軍 ToNick孖童童出席首個海上首映禮

由積遜莫瑪(Jason Momoa)主演電影《水行俠》(Aquaman)，2018上映時全球大獲好評，更成為有史以來票房最高的DC超級英雄電影。 《水行俠》續集《水行俠與失落王國》(Aquaman and the Lost Kingdom) 比上次更具話題，繼續由大導演溫子仁領軍，原班幕前「水行俠」積遜莫瑪率先柏德烈韋遜(Patrick Wilson)、安柏赫特(Amber Heard)、耶也亞度馬甸(Yahya Abdul-Mateen II)、妮歌潔曼(Nicole Kidman)、道夫龍格爾(Dolph Lundgren)等強勢回歸，首映日開畫即成為本地單日票房冠軍。

為宣傳《水行俠與失落王國》，香港影片發行商登上「水行號」舉行了香港首個海上電影首映禮，「水行號」是為了這次電影宣傳史無前例推出的首隻電影主題帆船；「水行號」肩負着電影宣傳的任務，由銅鑼灣出發一直遊到尖沙咀，吸引不少遊人打卡拍攝，而晚上還可以看到船的兩側有《水行俠與失落王國》logo的燈光打在海面，十分顯眼。