DC新片《水行俠與失落王國》香港開畫登票房冠軍 ToNick孖童童出席首個海上首映禮

由積遜莫瑪(Jason Momoa)主演電影《水行俠》(Aquaman)，2018上映時全球大獲好評，更成為有史以來票房最高的DC超級英雄電影。
《水行俠》續集《水行俠與失落王國》(Aquaman and the Lost Kingdom) 比上次更具話題，繼續由大導演溫子仁領軍，原班幕前「水行俠」積遜莫瑪率先柏德烈韋遜(Patrick Wilson)、安柏赫特(Amber Heard)、耶也亞度馬甸(Yahya Abdul-Mateen II)、妮歌潔曼(Nicole Kidman)、道夫龍格爾(Dolph Lundgren)等強勢回歸，首映日開畫即成為本地單日票房冠軍。
為宣傳《水行俠與失落王國》，香港影片發行商登上「水行號」舉行了香港首個海上電影首映禮，「水行號」是為了這次電影宣傳史無前例推出的首隻電影主題帆船；「水行號」肩負着電影宣傳的任務，由銅鑼灣出發一直遊到尖沙咀，吸引不少遊人打卡拍攝，而晚上還可以看到船的兩側有《水行俠與失落王國》logo的燈光打在海面，十分顯眼。
首映禮請來本土著名樂隊Tonick和小薯茄的童童出席，Tonick主音恆仔與童童繼舞台劇《死鬼老婆》後再合體，上「水行號」乘風破浪。作為嘉賓，幾位一同上到「水行號」為電影《水行俠與失落王國》進行注水及亮燈儀式。當時的風浪都比較大，船隻因而十分搖擺，童童都話：「真係第一次乘風破浪咁做首映，好刺激，好似坐海盜船咁！」恆仔就表示：「可以再合作好開心，估唔到大家都係水行俠嘅big fans！」