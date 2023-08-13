DC暑期大片《藍甲蟲》 影評大讚卻怕收不回成本

DC Studio超英大片《藍甲蟲》(Blue Beetle)鐵定在本周四上映，從網上流傳的首波影評，近乎全面給予正評，觀眾對於影評的的參考價值，特別是當影評中提到主角的出色表演、有趣的劇情和深刻的家庭刻畫等元素時，這些正面評價往往能夠激發觀眾的興趣，並促使他們前往電影院觀賞。

拉丁裔男主角表演出色

此片是DCU的倒數第二部作品，亦是DC旗下首部以拉丁裔為主角的超級英雄電影。故事講述了主角第三代藍甲蟲Jaime Reyes(Xolo Maridueña飾)意外尋獲外星生物科技「聖甲蟲」，從此改變了他的命運。藍甲蟲被賦予強大超能力設定，包括刀槍不入的盔甲、飛行能力、隱形能力、任何東西都能轉化為武器。

率先觀看過此片的業內人士，首先大讚男主角Xolo Maridueña有亮眼表現，無論動作戲還是文戲，都給人留下深刻印象，導演Angel Manuel Soto的拍攝手法，除了絕無冷場外，對於藍甲蟲掌控能力後，兼負起超級英雄的責任，亦拍得令人信服。